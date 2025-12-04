Santa Lucia svedese: al via i festeggiamenti

L’Ambasciata di Svezia porta in Italia una delle tradizioni più amate e suggestive del calendario svedese: la festa di Santa Lucia. Grazie al sostegno dei partner distribuiti sul territorio italiano i festeggiamenti quest’anno toccheranno più città: Trieste, Torino, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Locorotondo, San Michele Salentino ed Erchie. Il buio di dicembre verrà illuminato dal corteo di Santa Lucia, composto da giovani studenti che canteranno gli inni tradizionali natalizi. Quest’anno abbiamo invitato in Italia tre cori diversi provenienti dal liceo musicale Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma, dal liceo Sturegymnasiet di Halmstad e dalla Chiesa Frösö kyrka di Östersund.

Tra i concerti ci sarà il grande evento pubblico in Piazza di Pietra a Roma, il 13 dicembre alle ore 19.00 davanti alle colonne illuminate del Tempio di Adriano. L’Ambasciatrice di Svezia Karin Höglund presenterà il concerto che sarà seguito da una degustazione di glögg (bibita calda speziata) e pepparkakor (biscotti speziati).

Giovedì 11 dicembre ore 17.00, Concerto nella Basilica di San Pietro in Vaticano

Sabato 13 dicembre ore 19.00, Concerto in Piazza di Pietra (Verrà servito glögg e pepparkakor)