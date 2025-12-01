L’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, nella sua veste di Ambasciatrice Non Residente presso il Governo della Repubblica Ellenica, ha conferito l’Ordine Nazionale al Merito, nel grado di Grand’Ufficiale, al Console Generale Onorario della Colombia in Grecia, il signor Michail Skoufalos.

Alla cerimonia, tenutasi presso la sede dell’Ambasciata della Colombia in Italia, hanno partecipato il Console Generale della Colombia a Roma, l’Ambasciatore Sergio Suárez; diversi membri del Consolato Onorario in Grecia; i funzionari dell’Ambasciata della Colombia a Roma, oltre a familiari e amici stretti del Console Skoufalos.

Durante il suo intervento, l’Ambasciatrice Quessep ha messo in risalto la straordinaria gestione consolare del signor Skoufalos. Simbolo del suo impegno sono infatti la lotta contro la tratta di persone, la promozione della cultura colombiana in Grecia e l’attenzione costante ai connazionali. Da parte sua, il Console Generale Sergio Suárez ha sottolineato il prezioso sostegno offerto dal Consolato Onorario nell’assistenza ai cittadini colombiani e nello svolgimento dei consolati mobili.

A sua volta, il Console Skoufalos ha ribadito il suo sostegno incondizionato alla comunità colombiana e il suo impegno verso il Paese, evidenziando il ruolo di Casa Colombia, sede del Consolato Onorario, costruita su sua iniziativa e dove si svolgono attività ludiche per la comunità, si celebrano i processi elettorali e si fornisce assistenza ai connazionali.

L’Ordine Nazionale al Merito costituisce una delle più alte onorificenze conferite dallo Stato colombiano. Riconosce persone e istituzioni, nazionali o straniere, che si sono distinte per il loro contributo al Paese e per il loro operato nel rafforzamento dei legami di amicizia, cooperazione e comprensione internazionale.

Il Grado di Grand’Ufficiale, nello specifico, viene concesso alle persone che hanno contribuito in modo significativo al servizio pubblico, così come allo sviluppo culturale, scientifico, economico e sociale, o alla promozione dei valori dello Stato colombiano.