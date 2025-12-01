La Colombia risponde al NOTAM del governo Usa
Jasmine Gheorghe
- Colombia

Gli Usa segnalano un rischio per l'aviazione civile internazionale nella FIR Maiquetía-Venezuela. La Colombia chiede coordinazione con l'autorità venezuelana competente, per evitare incertezze operative.

Colombia - 1 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

