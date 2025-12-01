San Marino: Guido Guerrini campione del mondo Ecorally
Jasmine Gheorghe
- san marino

San Marino: Guido Guerrini campione del mondo Ecorally

L’equipaggio italo-polacco ha gareggia per i colori della Repubblica di San Marino con licenza FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese. Grande soddisfazione da parte del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

San Marino: Guido Guerrini campione del mondo Ecorally

L’equipaggio italo-polacco ha gareggia per i colori della Repubblica di San Marino con licenza FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese. Grande soddisfazione da parte del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.
foto-articolo
san marino - 1 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

Condividi: