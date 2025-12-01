San Marino: Raoul Chiaruzzi alla guida del Dipartimento Lavoro
Jasmine Gheorghe
Bevitori in pieno sostegno della nomina, cruciale per la continuità operativa dell'AASS. Avviato anche l'iter per la selezione del nuovo Direttore Generale.

san marino - 1 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

