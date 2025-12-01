San Marino: Raoul Chiaruzzi alla guida del Dipartimento Lavoro

La Segreteria di Stato per il Lavoro di San Marino ha annunciato la nomina dell’Ingegner Raoul Chiaruzzi a Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione. Un incarico simbolo di un riconoscimento tangibile della sua esperienza durante il mandato alla direzione dell’AASS.

Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha espresso il pieno sostegno per Chiaruzzi, sottolineando come la sua professionalità sia ora valorizzata in una posizione di maggiore rilevanza strategica.

Il trasferimento di competenze assicura una continuità operativa fondamentale per l’AASS in una fase cruciale. A tal proposito, è già stato avviato l’iter per l’individuazione del nuovo Direttore attraverso l’apposito bando di selezione.

Nel suo nuovo ruolo, Chiaruzzi avrà il compito di sovraintendere integralmente le attività dell’Azienda. La sua azione sarà catalizzatrice nel percorso, già delineato dalla Segreteria, volto al rafforzamento dell’AASS.

L’obiettivo è di avviare una riorganizzazione mirata di quella che il Segretario Bevitori definisce una super multiutility. Si opererà per creare le condizioni per massimizzare l’efficienza e la capacità di erogare i molteplici servizi in capo all’Azienda.

Per garantire una transizione fluida e per preservare la governance aziendale, l’Ing. Chiaruzzi conserverà la funzione di Direttore Generale ad interim dell’AASS fino al completamento della procedura di selezione. Tale scelta dimostra la volontà del Governo di non disperdere il patrimonio di conoscenza e la visione strategica, inserendoli in un quadro più ampio di programmazione economica e di innovazione per il sistema Paese.