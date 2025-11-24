In onore della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne di domani, è giunto il messaggio del Segretario di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino, Andrea Belluzzi.

Ha innanzitutto parlato della storia dietro la nascita della ricorrenza, istituita dall’ONU nel 1999, in memoria delle tre sorelle Mirabal, brutalmente deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.

Ha poi sottolineato l’importanza di interventi concreti e azioni mirate per eliminare questa piaga sociale, aggiungendo che è fondamentale creare spazi di confronto e sensibilizzazione che favoriscano una maggiore consapevolezza sui diritti inviolabili delle donne, promuovendo relazioni personali, sociali e professionali, basate sui principi di parità, rispetto e valorizzazione delle differenze.

Nei giorni scorsi, il Segretario di Stato Belluzzi ha partecipato alla conferenza “Violenza di genere: un problema economico, non solo sociale”, organizzato dall’Unione Sammarinese dei Lavoratori e inserito nel ciclo di appuntamenti contro la violenza sulle donne coordinati dall’Authority per le Pari Opportunità.

Durante il suo intervento, Belluzzi ha evidenziato come uno dei ruoli chiave delle Istituzioni e del Sindacato sia quello di monitorare i mutamenti in atto nella società, specie quelli patologici e pericolosi.

Nella lotta contro la violenza sulle donne, è cruciale la prevenzione, che deve iniziare dall’educazione all’empatia, attraverso un intervento collettivo e continuo. Riflettendo su questo, la Segreteria di Stato ha aggiunto la necessità di mantenere alta la vigilanza, soprattutto per quanto riguarda i casi di violenza e molestia di genere sui media e nel mondo del lavoro.

Rimanendo in tema, è stata poi annunciata l’apertura di una stagione di rinnovo del contratto di lavoro, tenendo a mente proprio queste tematiche. L’obiettivo è creare un percorso di confronto e dialogo tra le parti, al fine di trovare soluzioni condivise che rispondano alle esigenze di tutti i lavoratori.