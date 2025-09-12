San Marino: al via i mutui “prima casa” con garanzia statale

Nella giornata di oggi, la Repubblica di San Marino ha compiuto un significativo passo avanti, atteso da tempo da molte famiglie del territorio. È stata infatti ufficializzata la firma della convenzione tra lo Stato e tre istituti di credito – Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Banca di San Marino e Banca Agricola Commerciale – per l’attivazione dei mutui agevolati destinati all’acquisto della prima casa. L’iniziativa rappresenta un intervento strutturale, mirato a rispondere a una delle esigenze più pressanti del momento: l’accesso all’abitazione per le giovani generazioni e per le fasce di reddito medio-basse.

Dopo mesi di lavoro, confronti tecnici e istituzionali, la convenzione rappresenta un tassello fondamentale che consente di passare dalle intenzioni ai fatti, offrendo una soluzione reale per chi desidera acquistare la propria prima abitazione a San Marino.

Condizioni agevolate per giovani e nuclei familiari con reddito medio-basso

La convenzione definisce una serie di condizioni particolarmente vantaggiose per le famiglie sammarinesi. Tra gli elementi più rilevanti vi è la garanzia diretta dello Stato sui mutui destinati all’acquisto della prima abitazione. A beneficiarne in via prioritaria saranno i cittadini sotto i 45 anni, spesso in difficoltà nell’accesso al credito per l’acquisto di una casa. Un altro criterio centrale riguarda il limite di reddito per poter accedere ai mutui agevolati, fissato a 18.000 euro imponibili annui per ogni componente del nucleo familiare, pari a circa 33.000 euro lordi. La misura punta così a sostenere in particolare i nuclei a reddito medio-basso, che rappresentano la fascia più esposta alle difficoltà abitative.

Gli importi finanziabili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, vanno da un minimo di 40.000 euro fino a un massimo di 230.000 euro. Il tasso d’interesse applicabile ai mutui non potrà superare il valore dell’Euribor aumentato di uno spread massimo del 2%.

Uno stanziamento di 5 milioni per l’avvio immediato

A sostegno della misura, il Congresso di Stato ha già stanziato 5 milioni di euro per l’anno 2025. Questo fondo consente l’immediata operatività della garanzia pubblica e permette l’attivazione dei mutui fin da subito. Si tratta quindi di una misura immediatamente efficace, che non richiede ulteriori passaggi burocratici per essere attuata.

Un nuovo punto di partenza per le politiche abitative

Con questo accordo, San Marino lancia un segnale forte e chiaro. La casa torna al centro dell’agenda politica e istituzionale, come bene primario da tutelare e sostenere. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta e strutturale alla crescente domanda abitativa, offrendo a giovani coppie e famiglie la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni certe, sostenibili e con la sicurezza del supporto statale.