Casa Russa a Roma ospita la mostra “Intersezioni. Tra Oriente e Occidente” di Tatyana Yang

Martedì 16 settembre alle ore 18:30 alla Casa Russa a Roma sarà inaugurata la mostra «Intersezioni. Tra Oriente e Occidente» della pittrice russa Tatiana Yang. Gli ospiti della serata potranno vedere le opere più recenti di Tatiana Yang, che si sono materializzate all’interno di un percorso segnato dall’incontro delle due capitali – Mosca e Roma – che hanno maggiormente influenzato la poetica dell’artista.

«La mia vita artistica – scrive la Yang – si muove tra Mosca e Roma. Nelle mie opere confluiscono luoghi eterogenei che creano uno spazio fatto, contemporaneamente, di immagini naturali e di frammenti storici. Mosca e Roma si fondono così sulla tela, rivelando le loro affinità e le loro differenze».

«La pittura della Yang – ha scritto un eminente critico russo – lega in modo organico l’ascetismo delle prime icone bizantine, la disciplina del simbolismo religioso russo e le forme della scuola rinascimentale veneziana, espandendo i confini del visivo».

Durante la serata, Tatiana Yang presenterà, inoltre, il suo libro «Roma. Sette

itinerari della memoria».

L’ingresso è libero, prenotazione è obbligatoria al link https://forms.gle/2AuXp57qg72kFUuU8

Tatyana Yang è nata a Mosca, dove vive e lavora. Nel 1987 si è diplomata all’Istituto Poligrafico. Realizza i suoi primi lavori con la tecnica dell’acquaforte e della litografia. Dal 1995 ad oggi ha esposto con continuità, prendendo parte a più di ottanta esposizioni collettive e personali in Russia (Museo Statale di Architettura Schusev, Istituto Italiano di Cultura di Mosca, Maneggio di Mosca) e in Europa, e partecipa fiere d’arte internazionali (ESTAMPA a Madrid, ART EXPO a Barcellona, REALISM ad Amsterdam, ST’ART a Strasburgo).

Ha collaborato con eminenti personalità della cultura quali il regista Jurij Ljubimov, la poetessa Ol’ga Sedakova (Premio Lerici Pea) e Philippe Jaccottet.

Nel 2005 è stata insignita della Medaglia d’argento dell’Accademia russa delle arti per il ciclo Viaggio in Cappadocia.

Le sue opere sono esposte al MMOMA di Mosca, nella collezione della ABN-

bank, in numerose collezioni private in Russia, Stati Uniti, Francia, Germania,

Svezia, Cina e Taiwan.