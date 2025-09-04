San Marino al vertice del mondiale delle auto green

Il 3 settembre, per la Repubblica di San Marino, non è una giornata come le altre: è la festa della Repubblica del Paese. In vista dell’occasione, un incontro speciale ha animato la giornata. Ieri, presso la Segreteria di Stato al Turismo, si è svolto l’incontro tra il pilota automobilistico Guido Guerrini, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e il Presidente della FAMS Paolo Valli.

Chi è Guido Guerrini

Per comprendere l’importanza dell’incontro, è utile conoscere meglio Guido Guerrini. Vicecampione del mondo 2024, Guerrini è attualmente in testa alla classifica della Bridgestone FIA Ecorally Cup, il campionato dedicato ai veicoli ecologici promosso dalla Federazione Internazionale dell’Automobile.

Quest’anno, il pilota toscano ha scelto di gareggiare con licenza sportiva FAMS, rappresentando così ufficialmente la Repubblica di San Marino. Un connubio vincente: l’inno sammarinese ha già risuonato 3 volte per celebrare le sue vittorie stagionali, ottenute insieme all’esperto copilota franco-polacco Artur Prusak, con il supporto della scuderia Gass Racing e dell’agenzia Sportmotors Management.

Una nuova stagione attende l’automobilista Sanmarinese

Alle porte una stagione da preparare. Spagna, Cina, Madeira, Monte Carlo e Dolomiti attendono Guerrini e le sue corse. Proprio per fare il punto della stagione sportiva e preparare le trasferte è avvenuto l’incontro con Pedini-Amati e Valli. “Grazie alle gare ecologiche di Guerrini e Prusak il nome di San Marino sta girando il mondo lanciando un messaggio di ecosostenibilità, tema rispetto al quale la nostra Repubblica è pioniera da oltre due decenni”, ha detto Pedini-Amati, ricordando che “San Marino vuole tornare protagonista di questa disciplina sportiva nata proprio sulle nostre strade”.

Soddisfazioni e ambizioni

L’incontro è stato anche l’occasione per condividere la soddisfazione per i risultati finora ottenuti. Il Presidente della Federazione Auto Motoristica Sammarinese, Paolo Valli, ha sottolineato con orgoglio: “La collaborazione con Guerrini sta dando ottimi frutti. A questo punto auspichiamo di vedere la nostra bandiera sul palco del Gala FIA di fine anno in Uzbekistan, dove, oltre ai campioni della Formula 1 e del WRC, potrebbe essere premiato anche un nostro licenziato”.

Le parole di Guerrini

A chiudere l’incontro, le parole di Guido Guerrini, che ha espresso la sua determinazione: “Ce la metterò tutta. La mia carriera sportiva è cominciata proprio in una gara a San Marino e vorrei regalare alla piccola grande Repubblica la soddisfazione di un titolo iridato FIA. È il regalo più bello che potrei fare a questa importante realtà del motorsport che non ha esitato ad accogliermi”.

Ora, ad aspettarlo una stagione ancora tutta da scrivere. Tra entusiasmo e determinazione, Guido Guerrini si prepara ad affrontare una stagione decisiva, fatta di circuiti internazionali e sfide all’insegna dell’innovazione ecologica. Con lui, la bandiera sammarinese è pronta a sventolare ancora.