Italia e San Marino unite per il turismo: avanti con il progetto “The Lovely Places”

La collaborazione tra l’Italia e la Repubblica di San Marino nell’ambito della promozione territoriale prosegue. Mercoledì scorso si è infatti tenuta una nuova e importante riunione del Comitato Tecnico Scientifico e della Governance del Tavolo Territoriale sul Turismo (TTT). L’incontro ha rappresentato un momento di confronto strategico, considerato fondamentale per il rafforzamento e la crescita del progetto “The Lovely Places”.

L’incontro: chi ha partecipato e i temi trattati

Alla riunione, oltre ai due organi promotori, hanno partecipato il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, i rappresentanti del Ministero del Turismo italiano, alcuni esponenti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna e i sindaci dei Comuni coinvolti nell’iniziativa.

Al centro del confronto, le strategie per rafforzare la promozione congiunta delle eccellenze dei territori italiani e sammarinesi, con l’obiettivo di costruire una sinergia sempre più solida e strutturata.

Cos’è il progetto “The Lovely Places”?

Nato in uno dei momenti più complessi della storia recente, il Progetto prende forma su iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, con il sostegno del Ministero italiano del Turismo e l’endorsement dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). L’ambizione è chiara. Avviare una nuova fase di sviluppo turistico sinergico tra San Marino e i territori limitrofi, in un’ottica di sostenibilità, innovazione e cooperazione istituzionale.

Un turismo che valorizza il territorio

Il progetto mira a creare un sistema turistico in grado di unire diversi territori, ricchi di cultura, natura e tradizioni enogastronomiche. L’idea è quella di promuovere un turismo lento e sostenibile, fatto di esperienze autentiche, che non solo attiri visitatori, ma porti anche benefici concreti alle persone che vivono in questi luoghi.

La collaborazione tra Italia e San Marino attraverso il progetto “The Lovely Places”, rappresenta quindi un esempio concreto di come il turismo possa diventare un fattore di crescita sostenibile, capace di valorizzare le risorse locali e di creare opportunità per le comunità coinvolte. Grazie all’impegno condiviso di istituzioni, enti locali e operatori del settore, si stanno gettando le basi per un modello turistico innovativo, che mette al centro il rispetto per l’ambiente e l’esperienza autentica dei territori.