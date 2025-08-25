Jimmy Pelletier a Roma per la prima tappa italiana del suo tour mondiale

Roma si prepara ad accogliere un evento unico ed emozionante. Sabato 30 agosto 2025, alle ore 9.00, dal Passetto del Gelsomino prenderà il via la prima tappa italiana del tour mondiale in handbike di Jimmy Pelletier, atleta paralimpico canadese. Il suo è un viaggio straordinario: 40.000 chilometri attraverso 27 paesi e 5 continenti, da giugno 2025 a giugno 2027, con un obiettivo che va ben oltre la dimensione sportiva. Pelletier vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità, promuovere i valori della diversità e dell’inclusione sociale grazie alla forza dello sport.



La vita di Jimmy

La vita di Jimmy Pelletier è segnata da una svolta improvvisa. Da giovane un incidente d’auto lo ha costretto alla sedia a rotelle. Per molti sarebbe stata la fine dei sogni, ma non per lui. Jimmy ha scelto di non arrendersi, facendo dello sport la sua forza per ricominciare. Con determinazione ha trasformato la sua condizione in un’occasione per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. Ha imparato a pedalare con l’handbike, ha gareggiato, ha viaggiato, ma soprattutto ha dimostrato che la disabilità non definisce una persona, né ne limita il valore. Il suo motto “Tutto è possibile” oggi lo porta a girare il mondo per ricordare a chiunque lo incontri che i limiti, spesso, sono soltanto dentro di noi.

Roma: una tappa in occasione delle prossime olimpiadi invernali

L’arrivo a Roma avviene in un periodo speciale per l’Italia, che si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. La presenza di Pelletier rappresenta così un’occasione per sensibilizzare cittadini e giovani ai valori della resilienza, dello sport accessibile e dell’inclusione sociale.

Collaborazioni e sostegni

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’Ambasciata del Canada in Italia, della Delegazione del Québec a Roma e di Intercultura ODV, associazione di volontariato attiva da 70 anni negli scambi scolastici internazionali. L’evento ha inoltre il patrocinio del Municipio Roma XIII Aurelio.

Il viaggio di Jimmy Pelletier è molto più di una sfida sportiva: è un messaggio che attraversa confini e comunità, ricordando a tutti che lo sport può unire e che le difficoltà possono trasformarsi in opportunità. Roma sarà la cornice ideale per dare forza a questo messaggio universale.





