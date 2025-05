Nel 1885, l’imperatore Aleksandr III fece alla moglie Maria Fedorovna uno straordinario regalo di Pasqua: un uovo con una preziosa sorpresa dentro. L’autore fu il gioielliere russo di origine tedesca Carl Fabergé, che da quel momento ricevette lo status di fornitore della corte imperiale. Collaborò con la famiglia imperiale per 31 anni, in questo tempo creò oltre 50 uova di Pasqua. Ora questi oggetti d’alta gioielleria sono conservati in musei statali e collezioni private, non solo in Russia, ma anche negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Svizzera, Monaco.

Mercoledì 28 maggio alle 18:30 a Casa Russa a Roma si svolgerà una conferenza “140 anni di Fabergé. Le Uova che incantarono gli Zar” a cura del ricercatore Sherif El Sibaie. Un viaggio tra arte, lusso e storia, alla scoperta di oggetti che hanno saputo sopravvivere al tempo e che continuano a incantare collezionisti, studiosi e appassionati di tutto il mondo.

Sherif El Sebaie è un divulgatore esperto in Diplomazia Culturale e rapporti euro-mediterranei e transatlantici. Da anni si dedica a ricerche che intrecciano arte decorativa europea e suggestioni orientali, esplorando il dialogo tra estetica europea e motivi esotici.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al telefono 0688816333 o tramite il link: https://forms.gle/xKY2ifa7k65muFNv8

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento d’identità all’entrata.