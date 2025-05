Nicaragua: presentazione delle nuove destinazioni turistiche.

Giovedì 12 giugno alle ore 16:00, l’Ambasciata della Repubblica del Nicaragua in Italia, in collaborazione con l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), organizza un evento di presentazione delle nuove destinazioni turistiche del Paese centroamericano. L’iniziativa, su invito dell’Ambasciata ad operatori del settore , si terrà a Roma, presso la sede dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino-Americana, in via Giovanni Paisiello 24, e rappresenta un’opportunità per scoprire le meraviglie naturali e culturali che caratterizzano il Nicaragua, un Paese ancora poco conosciuto dal turismo europeo ma ricco di fascino e autenticità. L’obiettivo dell’evento è quello di far conoscere le potenzialità turistiche del Nicaragua, promuovendo gli straordinari paesaggi e le ricchezze ambientali del Paese.

Il progranmma

Ore 16:00. L’evento si aprirà ufficialmente con i saluti istituzionali dell’Ambasciatrice della Repubblica del Nicaragua in Italia, S.E. Mónica Robelo. Subito dopo l’intervento inaugurale, prenderà la parola Giselle Canahuati, Segretaria Socio-Economica dell’IILA, che continuerà nell’introduzione del progetto.

Alle ore 16:15, come previsto dalla scaletta ufficiale, avrà inizio la presentazione ufficiale del progetto, curata da Junior Escobar Fonseca, Addetto agli Affari di Cooperazione dell’Ambasciata della Repubblica del Nicaragua in Italia. Durante questa fase, Fonseca guiderà i partecipanti attraverso una serie di presentazioni che mirano a illustrare in linea generale il programma e le opportunità turistiche che il Nicaragua sarà in grado di offrire nei prossimi anni.

In particolare, Fonseca illustrerà i seguenti contenuti:

Video promozionale : Promozione del Turismo in Nicaragua 2025–2026;

: Promozione del Turismo in Nicaragua 2025–2026; Presentazione della nuova pagina web : “Visita Nicaragua”, realizzata in lingua italiana;

: “Visita Nicaragua”, realizzata in lingua italiana; Presentazione PowerPoint: Offerta Turistica del Nicaragua 2025–2026.

Queste presentazioni costituiranno un momento fondamentale dell’evento, dando al pubblico un’idea chiara e completa delle prospettive future del turismo in Nicaragua.

La chiusura dell’evento, secondo la scaletta, è stimata intorno alle 17:00.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la promozione del Paese come destinazione turistica di eccellenza, e contribuisce, al contempo, a rafforzare ulteriormente i legami tra Italia e Nicaragua.