Sono già arrivati in Italia due capitoli della trilogia cinematografica del regista norvegese Dag Johan Haugerud, che si interroga sulla validità contemporanea delle relazioni tradizionali.

In Norvegia, così come altrove, le norme sociali sui legami affettivi, sessuali e amicali tra le persone sono in perenne mutamento.

L’opera di Haugerud si articola in tre pellicole: Sex, Love e Dreams (già Orso d’oro a Berlino), tutte uscite nel 2024 e sbarcate in Italia quest’anno, sebbene in ordine inverso rispetto all’originale.

La proiezione più recente è stata infatti quella di Love, in sala il 17 aprile con Wanted Cinema. Il prossimo appuntamento sarà con il primo capitolo della trilogia, Sex, in sala il 15 maggio.

Nei lavori di Haugerud, i personaggi sono molteplici e tutti intenti a ricercare la propria identità relazionale, esplorando desideri e impulsi.

L’evoluzione umana dei protagonisti si palesa attraverso i lunghi dialoghi e non mancano riferimenti anche alle celebri app d’incontri, Tinder e Grindr.

Locandina di Sex, di Dag Johan Haugerud (2024).

Sex è ambientato a Oslo, dove seguiamo la vicenda di due spazzacamini (interpretati da Thorbjørn Harr e Jan Gunnar Røise), che decidono di confessare a vicenda i propri segreti. Questi avranno diverse ripercussioni sulla loro vita, sia comiche che drammatiche.

Il primo, marito e padre di famiglia, confessa di aver sperimentato un rapporto sessuale con un uomo per curiosità, ma non si sente cambiato da tale esperienza e continua a definirsi etero. Il secondo è invece afflitto da un sogno ricorrente, in cui si sente desiderato come una donna, sotto lo sguardo di David Bowie.

Le opere del regista norvegese non sono altro che lo specchio di un quadro più che attuale, in cui binarismo e monogamia stanno cedendo il passo a fluidità e poliamore. Una realtà sociale e relazionale di cui la produzione culturale inizia a essere più consapevole.