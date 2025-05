YEONHEE, lo spettacolo acrobatico a ritmo della tradizione coreana!

Il 3 giugno arriva a Roma “Yeonhee: suoni e movimenti della Corea”. Si tratta di uno spettacolo unico in cui il gruppo di percussionisti tradizionali coreani “Inpungnyu” porterà in scena la tradizione del Yeonhee, con una performance che fonde musica strumentale e movimenti espressivi. Questo evento unico rappresenta un’opportunità per immergersi nell’arte e nella cultura coreana, offrendo al pubblico italiano un’esperienza unica.

Cos’è la Yeonhee?

Per chi di voi si stesse chiedendo cosa significa “Yeonhee” ve lo spieghiamo subito. La Yeonhee (연희) è una forma tradizionale di spettacolo coreano che combina danza, musica, teatro, acrobazie e a volte anche elementi rituali o religiosi. Non una tipologia di danza specifica, ma piuttosto un termine che si riferisce a varie esibizioni tradizionali di intrattenimento pubblico.

Il programma

Programma:



1. Performance di Yeonhee:

Uno spettacolo dinamico che combina strumenti tradizionali come il kkwaenggwari, il jing, il janggu e il tamburo(Percussioni), accompagnato da danze spettacolari con movimenti rotatori del sangmo (cappello tradizionale con nastro). Un’occasione unica per vivere e partecipare a giochi e attività tradizionali.

2. Camminata sulla corda (Jultagi):

Questa performance vede artisti camminare e compiere acrobazie su una corda sospesa, offrendo un’esperienza emozionante e coinvolgente.

3. Gioco del “Beona”:

Il Beona è un’arte di giocoleria. Utilizza dischi rivestiti di tessuto e pelle, abilmente fatti roteare con bastoni o pipe, così da creare un’atmosfera di divertimento e meraviglia.

4. Danza del Leone (Saja-chum):

Rappresentazione simbolica del leone, creatura mitologica che scaccia gli spiriti maligni e porta fortuna e prosperità. Questa danza augura pace e felicità a tutto il pubblico.

5. Gioco delle Bandiere :

Uno spettacolo maestoso che celebra le grandi occasioni con enormi bandiere colorate che vengono fatte sventolare e roteare in alto, mostrando abilità e forza. Un viaggio culturale unico, ricco di emozioni, che celebra le tradizioni coreane e augura prosperità e gioia a tutti i partecipanti.

Pronti a far parte di un viaggio culturale unico che celebra le tradizioni coreane e augura prosperità e gioia a tutti i partecipanti?