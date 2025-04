La notte delle idee 2025: Mari e oceani, verso nuove rotte.

Il prossimo 14 maggio, dalle 18 fino alla mezzanotte, torna a Palazzo Farnese la nuova edizione della notte delle idee. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata ai mari e agli oceani.

Le acque salate ricoprono circa il 71% della superficie terrestre, costituiscono il 99% del volume della biosfera, producono metà dell’ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO₂ e sono al centro dell’80% degli scambi commerciali mondiali. Le Nazioni Unite hanno proclamato la decade 2020-2030 come il « Decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile ». A tal proposito, a giugno, si aprirà a Nizza la terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, organizzata congiuntamente da Francia e Costa Rica per sostenere l’attuazione dell’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, dedicato alla salvaguardia dell’ambiente marino.

Ma cosa conosciamo davvero dell’oceano, oltre alla sua immensità? Quello che sappiamo è che senza di esso la vita sulla Terra sarebbe impossibile. Tuttavia il suo ruolo fondamentale nel regolare il clima globale è ancora poco compreso. L’oceano, protagonista del cambiamento climatico, può anche offrirne le soluzioni? Come bilanciare la sua protezione con l’utilizzo sostenibile delle sue risorse? La Notte delle Idee darà voce a oceanografi, navigatori, scienziati, scrittori, artisti e rappresentanti del mondo della pesca per riflettere su questi interrogativi. Tra politica, geopolitica, diritto ambientale e

internazionale, esploreremo ecosistemi complessi, spazi di interconnessione, fonti di ispirazione per poeti e creativi.

Un oceano da ascoltare con i suoni delle foreste marine, da percorrere attraverso le piccole isole del Mediterraneo, da percepire attraverso la ricchezza della sua biodiversità. L’oceano è al centro dell’umanità. È o dovrebbe essere un impegno fondamentale delle società civili preoccuparsene. Attraverso performance, installazioni artistiche, incontri letterari, tavole rotonde e proiezioni questa serata inedita affronterà argomenti come il traffico delle merci e dei dati, le migrazioni, la pesca, la biodiversità, l’archeologia subacquea e la geologia sottomarina e persino la ricerca spaziale.

La Notte delle idee farà dialogare il patrimonio storico-artistico straordinario di Palazzo Farnese con uno dei temi più essenziali del mondo contemporaneo. Una serata di bellezza e di condivisione, di discussione e di conoscenza, di apertura sull’oceano che abbiamo in comune per guardare « verso nuove rotte ».