Moscow Saxophone Quartet alla Casa Russa a Roma

A pochi passi da Campo de’ Fiori, si terrà un concerto del Moscow Saxophone Quartet. Quartetto di eccellenza mondiale fondato nel 2023, composto dai vincitori di concorsi internazionali Taras Gusarov (sassofono alto); direttore dell’insolita Imperialis Orchestra d’ispirazione rock; Anastasia Pinchuk (sassofono tenore), vincitrice di due medaglie d’oro in uno dei concorsi più prestigiosi tra musicisti in Russia e nella CSI: i Giochi Delfici (2017, Ekaterinburg, Russia); Dmitry Pinchuk (sassofono baritono), incitore della medaglia d’oro al concorso televisivo “Shelkunchik” (2017, Mosca, Russia) e ai Giochi Delfici della Russia (2019, Rostov sul Don, Russia), Vincitore del più prestigioso Concorso Internazionale Adolf Sachs (2023, Dinan, Belgio).

Vincitore del concorso internazionale “Classic Winds” (2023,Dubai, Emirati Arabi Uniti),artista Selmer Paris e del Premio del Concorso Internazionale di Sassofono X Concorso AndorraSaxFest 2024. Sono sotto la direzione di uno dei migliori rappresentati della scuola accademica russa del sassofono,

Nikita Zimin (sassofono soprano). Nikita Zimin è uno dei più importanti sassofonisti russi contemporanei. È presidente della Eurasian Saxophone Association, artista Selmer e docente presso il College of Music “F. Chopin” di Mosca.

Si è formato presso la Gnesin’s Academy di Mosca e il Conservatorio di Parigi, studiando con grandi maestri come Margarita Saposnikova e Claude Delangle.

Zimin ha collaborato con diverse orchestre in Russia e all’estero, e tiene regolarmente concerti e masterclass in Europa, Asia e America. Martedì 22 aprile alle ore 18:30, Il Moscow Saxophone Quartet eseguirà un programma vastissimo dei grandi autori classici, principalmente russi come: Michail Glinka, Igor Stravinsky, Georgij Sviridov. Insieme a brani di Jean-Philippe Rameau. Si terrà alla Casa Russa di Roma, cuore linguistico e culturale russo nella capitale che ha già ospitato il concerto invernale “La Troika” L’esibizione alla Casa Russa a Roma regalerà al pubblico un’ atmosfera di scoperte musicali, con arrangiamenti e improvvisazioni insolite, esplorazione

dei confini dei generi. Con una ricca palette di timbri e possibilità espressive, il

sassofono è in grado di trasmettere sia la più delicata lirica che la profondità

drammatica dei brani, indipendentemente dal genere musicale. L’ingresso è libero, la prenotazione al link seguente è

obbligatoria: https://forms.gle/eqjeKaN5CVTksMK36

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6