Manifestazione per il terzo anniversario dell’invasione in Ucraina

Il 24 febbraio 2025 segna il terzo anniversario dell’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina. Per questa occasione, il 23 febbraio a Roma si terrà una manifestazione per esprimere solidarietà al popolo ucraino e promuovere un momento di riflessione. L’evento, dal titolo “Fermezza, giustizia, sicurezza”, avrà inizio alle ore 15:00 in Piazza dell’Esquilino e riunirà gli ucraini e tutti gli amici dell’Ucraina che la sostengono nella lotta per una pace duratura. La manifestazione vuole essere un’occasione per ribadire l’importanza della pace, della giustizia e della sicurezza per il futuro non solo dell’Ucraina ma anche di tutta l’Europa