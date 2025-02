Sabato 15 febbraio alle ore 17:00, la Casa Russa di Roma si terrà un incontro con il primo ballerino del Teatro Bolshoi Igor Tsvirko e la prima solista Kristina Kretova. Una delle coppie più belle del balletto russo, Igor e Kristina, sono partner non solo sul palco, ma anche nella vita. I brillanti rappresentanti della scuola di balletto russo parleranno della loro vita dietro le quinte, della quotidianità degli artisti del balletto, dei loro ruoli preferiti e di molto altro ancora. Kristina Kretova e Igor Tsvirko sognano di aprire una scuola di danza per non professionisti per diffondere il balletto non solo in Russia, ma in tutto il mondo.

L’incontro sarà dedicato ai 100 anni dalla nascita di Maja Plisetskaya. Maya Plisetskaya, una delle più grandi e longeve ballerine del XX secolo. Donna intelligente, affascinante, forte ed elegante, si è imposta fin dagli anni Quaranta per il suo carisma, la sua forte personalità, le sue straordinarie doti espressive e interpretative. Memorabile l’altezza dei suoi salti, la sua tecnica forte e brillante e la sua capacità di eccellere in registri tecnici e interpretativi molto distanti fra loro. Nata a Mosca il 20 novembre 1925 da una famiglia di intellettuali ebrei, Maya Plisetskaya è stata una delle due ballerine dell’Unione Sovietica a ottenere il titolo di “Prima ballerina assoluta”.

Kristina Kretova è nata a Orel. Nel 2002 si è diplomata all’Accademia coreografica statale di Mosca (classi di Lyudmila Kolenchenko, Marina Leonova, Elena Bobrova) ed è entrata a far parte del Teatro del Balletto del Cremlino. Partecipa costantemente al progetto “Stagioni russe del XXI secolo”, avviato dalla fondazione di beneficenza n.a. Maris Liepa, dalla compagnia SAV Entertainment e dal Teatro del Balletto del Cremlino. Nel 2010 ha assunto il ruolo di ballerina principale presso il Teatro musicale Stanislavskij e Nemirovich-Danchenko di Mosca. Qui ha danzato Regina delle driadi, Kitri (Don Chisciotte, coreografia di A. Gorsky, A Tchitchinadze), Odette- Odile (Lago dei cigni, coreografia di L. Ivanov, V. P. Burmeister), Esmeralda (La Esmeralda di Cesare Pugni; coreografia di V. P. Burmeister).

Igor Tsvirko è nato a Odintsovo (Regione di Mosca). Nel 2007, al termine degli studi presso l’Accademia di Balletto del Bolshoi dove ha studiato con Alexander Bondarenko, è entrato a far parte della Compagnia di Balletto del Bolshoi. Ha provato con Alexander Vetrov. Igor’ Gennad’evič Cvirko è nato ad Odincovo nel 1989 ed è stato scritturato dal Balletto Bol’šoj nel 2007, immediatamente dopo aver conseguito il diploma presso l’Accademia statale di coreografia di Mosca. Nel 2017 ha danzato nel ruolo di Mercuzio in occasione della prima del Romeo e Giulietta di Aleksej Ratmanskij e in quello del protagonista nello Spartak di Jurij Grigorovič. Nel 2019 ha ampliato ulteriormente il proprio repertorio con ruoli in balletti contemporanei (come Leonte in The Winter’s Tale di Christopher Wheeldon) e classici (come l’uccello azzurro ne La bella addormentata). Nel corso della sua carriera ha ricevuto tre candidature alla Maschera d’Oro, massimo riconoscimento del teatro russo. Nel 2022 è stato promosso al rango di primo ballerino della compagnia.

L’incontro si terrà in russo con la traduzione in italiano. L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria: https://forms.gle/HFc7SMZYyfcTspgA9. Si prega di esibire un documento d’identità all’entrata.

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Ufficio stampa della Casa Russa a Roma

Piazza Benedetto Cairoli, 6 – 00186 Roma;

tel. +39 06 888 16 333