La recente visita dell’Ambasciatrice di Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, alla regione di Sucre ha segnato un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Colombia e Italia. In collaborazione con la Governatrice Lucy García Montes, sono stati ufficializzati diversi progetti di cooperazione che l’Italia svilupperà nella regione nei prossimi anni.

Tra le iniziative previste, Sucre sarà al centro di progetti italiani volti a promuovere il turismo sostenibile attraverso la creazione di percorsi gastronomici, sostenere l’imprenditorialità e l’innovazione, e rafforzare l’agricoltura sostenibile. Organizzazioni italiane di rilievo, come l’Organizzazione Italo-Latinoamericana (IILA), supporteranno queste attività, evidenziando l’impegno dell’Italia nello sviluppo regionale colombiano.

Le relazioni diplomatiche tra Colombia e Italia hanno radici profonde, risalenti al 1847, anno in cui i due Paesi stabilirono ufficialmente rapporti diplomatici. Nel corso degli anni, questa collaborazione si è consolidata attraverso numerosi accordi bilaterali in ambiti quali la cooperazione culturale, tecnica e scientifica, oltre che economica e industriale. Un momento significativo è stato l’accordo di libero scambio firmato nel 2012 tra la Colombia e l’Unione Europea, di cui l’Italia è membro, che ha ulteriormente facilitato gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci.

Un episodio rilevante delle relazioni bilaterali si è verificato nel 2019, quando il Presidente della Colombia Iván Duque ha visitato Roma per incontrare il Presidente italiano Sergio Mattarella e il Papa in Vaticano. Durante questa visita, sono stati discussi temi chiave come lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’Amazzonia e la cooperazione nella lotta contro il crimine organizzato, sottolineando l’importanza di una collaborazione più stretta in ambito internazionale.

L’impegno dell’Ambasciatrice Quessep Bitar nel promuovere la diplomazia territoriale e subnazionale riflette una strategia volta a connettere meglio le regioni colombiane con il mondo, favorendo lo sviluppo locale attraverso partenariati internazionali. Questa iniziativa non solo rafforza i legami tra Colombia e Italia, ma contribuisce anche alla crescita economica e sociale delle comunità locali, evidenziando il ruolo cruciale della diplomazia nel promuovere la cooperazione e lo sviluppo sostenibile.