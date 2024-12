All’Ambasciata Slovacca il vernissage con la mostra di Noémi Kolčáková Szakállová

Giovedì 12 dicembre si è tenuto all’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e l’Istituto Slovacco a Roma, il vernissage della mostra di quadri di Noémi Kolčáková Szakállová, un incontro natalizio con l’arte e la musica.

Aromi dolci e fugaci di colori, disegno di bravura, stati d’animo impennati, coerenza di definizione e forme, espressività e forza di carattere, nonché sensibilità insolita, provocazione, creazione artistica di meraviglia. Tutto questo è racchiuso nell’opera di Noémi Kolčáková Szakállová.

Noémi Kolčáková Szakállová: tra icone e creature immaginarie

L’opera della pittrice di Noémi Kolčáková Szakállová accompagna creature immaginarie e icone. Le illustrazioni dipinte portano forme e strutture stilizzate. L’autrice utilizza colori e linee distintivi in ​​composizioni molto distintive per il suo lavoro e riconoscibili a prima vista. Nel microcosmo della sua ispirazione, l’autrice ha una serie di artisti interessanti e bizzarri le cui opere e il cui destino per il suo lavoro hanno intensificato e influenzato a lungo termine: la stravagante e distintiva messicana – Frida Kahlo, la più famosa broker e pittrice allo stesso tempo – Paul Gauguin, registi eclettici – Stanley Kubrick e Federico Fellini, stilisti surrealisti italiani del XX secolo – Elsa Schiaparelli, grafici giapponesi e artisti anonimi.

Tra l’arte e la muscia

L’evento è stato curato da Roberto Leca. Insieme all’esposizione dei quadri, i partecipanti hanno potuto godere del canto di Andrea Zimanyiova, accompagnato dalla chitarra acustica di Juraj Burian. I due si sono esibiti con il repertorio dalla musica chanson ai successi di fama mondiale con speciali

arrangiamenti acustici. Juraj Burian è un virtuoso della chitarra e un ricercato musicista in studio, mentre Andrea Zimanyiova è una giovane cantante multigenere. Si sono uniti ad una band a due che porterà al pubblico una nuova prospettiva su composizioni universalmente conosciuti. Nel loro repertorio sono state proposte anche canzoni francesi, caratteristica distintiva del genere di Andrea, insieme ai “successi

di sempre” arrangiati appositamente per il duo “chitarra e voce”.