L’Etiopia alla Biennale di Venezia 2026: arte, identità e “Shapes of Silence” al centro della scena internazionale
Bianca Ricci
- Etiopia

L’Etiopia alla Biennale di Venezia 2026: arte, identità e “Shapes of Silence” al centro della scena internazionale

L’Etiopia alla Biennale di Venezia 2026: arte, identità e “Shapes of Silence” al centro della scena internazionale

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Etiopia - 20 Aprile 2026

di Bianca Ricci

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