L’Etiopia alla Biennale di Venezia 2026: arte, identità e “Shapes of Silence” al centro della scena internazionale

L’Etiopia si prepara a tornare protagonista sulla scena artistica internazionale con la partecipazione al Padiglione Etiopia in occasione della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma dal 6 maggio al 22 novembre 2026 nella città di Venezia. Si tratta di un appuntamento di grande rilievo che conferma il crescente interesse globale verso la produzione artistica etiope contemporanea, profondamente radicata in una tradizione millenaria.

La cultura etiope ha mantenuto nei secoli una forte identità, preservando caratteristiche uniche che si riflettono anche nell’arte. Dalle antiche miniature nei manoscritti religiosi agli affreschi e agli oggetti artigianali, fino alle correnti moderne come il realismo e l’espressionismo, l’arte etiope ha attraversato una continua evoluzione senza perdere il proprio carattere distintivo. Oggi, il Paese vanta una scena artistica vivace e dinamica, capace di dialogare con il panorama internazionale pur restando fedele alle proprie radici.

Il Padiglione Etiopia sarà inaugurato ufficialmente il 7 maggio 2026 alle ore 11:30 e presenterà il progetto artistico “Shapes of Silence” dell’artista Tegene Kumbi. L’opera esplora il silenzio come condizione sociale e politica, offrendo una riflessione profonda su temi contemporanei attraverso un linguaggio visivo potente ed evocativo. Il lavoro di Kumbi si inserisce in una ricerca artistica che mira a indagare le tensioni tra individuo e società, visibile e invisibile, voce e assenza.

La partecipazione etiope è organizzata in collaborazione con il Ministero del Turismo della Repubblica Federale Democratica d’Etiopia e vede come commissaria Demitu Hambisa Bonsa, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria presso le agenzie internazionali con sede a Roma. La curatela è affidata al professor Abebaw Ayalew, figura di spicco nel panorama culturale etiope.

Questa partecipazione rappresenta la prosecuzione di un percorso già avviato nel 2024, quando l’Etiopia aveva preso parte alla 60ª edizione della Biennale con l’artista Tesfaye Urgessa e il curatore Lemn Sissay. Il ritorno nel 2026 testimonia la volontà del Paese di consolidare la propria presenza in uno dei contesti artistici più prestigiosi al mondo.

Il Padiglione Etiopia si propone dunque non solo come vetrina artistica, ma anche come spazio di dialogo interculturale, capace di offrire nuove prospettive e stimolare riflessioni globali attraverso l’arte contemporanea.