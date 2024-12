La Casa Russa a Roma vi invita a proiezioni gratuite del film “Il Padrone del vento” (Russia, 2023). Fedor Konyukhov, il famoso esploratore russo, che ha conquistato i poli, gli oceani e le vette più alte, si lancia in un nuovo e pericoloso viaggio. Dovrà circumnavigare la Terra in mongolfiera completamente da solo. Il volo è preparato da un’intera squadra, ma non si possono prevedere tutti i pericoli che attendono il viaggiatore in condizioni estreme. Konyukhov si trova nel mezzo di un uragano — senza mezzi di comunicazione, senza aver dormito, quasi senza aria, deve andare solo avanti per tornare da coloro che ama.

Le proiezioni in lingua russa con sottotitoli in italiano si terranno alle 19:00 presso il cinema “Farnese” il 13 dicembre e presso il cinema “Caravaggio” il 16 dicembre. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Fedor Konyukhov è il primo russo ad aver raggiunto tutte e sette le vette del mondo: Elbrus (Europa), Everest (Asia), Massiccio Vinson (Antartide), Aconcagua (Sud America) e vulcano Kilimanjaro (Africa), picco Kosciuszko (Australia) e Monte Denali (Nord America). Il viaggiatore ha visitato i poli nord e sud, ha attraversato l’Atlantico 17 volte. Ha fatto oltre 50 viaggi unici, ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, tra cui quella di cittadino onorario della città di Terni.

Link per la registrazione alla proiezione del 13 dicembre alle 19:00 presso il cinema Farnese (Campo de’ Fiori, 56 – 00186 Roma): https://forms.gle/Yq5MMdLhRPhD5Vh67

Link per la registrazione alla proiezione del 16 dicembre alle 19:00 presso il cinema Caravaggio (via Giovanni Paisiello, 24 – 00198 Roma): https://forms.gle/3wJVgaE6Z1iiXgmL9

Le proiezioni sono organizzate dalla Casa Russa a Roma e dal Centro dei Festival Cinematografici e Programmi Internazionali nell’ambito della terza tappa del programma “Missione culturale in Italia”.