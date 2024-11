Mostra su Puccini alla Casa Russa a Roma

Il 29 novembre 2024 ricorre la giornata di commemorazione del grande compositore italiano Giacomo Puccini (1858 – 1924): il centenario della morte dell’ultimo esponente dell’opera classica italiana e uno degli autori di musica lirica più eseguiti, le cui opere non abbandonano i palcoscenici dei principali teatri musicali del mondo.

In questa data, venerdì 29 novembre alle ore 18:30 alla Casa Russa a Roma sarà inaugurata la mostra “Puccini sui palcoscenici russi”, che si basa sui materiali d’archivio originali del Museo Nazionale Russo della Musica e comprende un’esposizione cronologica e tematica degli oggetti, raggruppati in sezioni dedicate alle opere di Puccini: dalle prime — “Le Villi” ed “Edgar” — fino all’incompiuta “Turandot”.

Al centro del progetto espositivo c’è la corrispondenza inedita in Italia tra Giacomo Puccini e Vladimir Alekseev, regista d’opera e traduttore, fratello maggiore del fondatore del Teatro d’Arte di Mosca Konstantin Stanislavskij. Vladimir Alekseev fu il promotore principale dell’opera di Puccini in Russia, iniziatore e organizzatore delle prime produzioni moscovite di “Madama Butterfly”, “La fanciulla del West” e “La Bohème” a Mosca. Le lettere originali che si trovano oggi al Museo Nazionale Russo della Musica provengono dall’archivio personale del regista. Tra gli elementi più preziosi c’è un ritratto fotografico di Giacomo Puccini dalla collezione del museo di Fedor Šaljapin con una dedica, a ricordo dell’incontro dei due geni, il compositore italiano e il cantante russo.

La mostra include autografi del grande compositore italiano, oltre a materiali non esposti in precedenza e poco conosciuti relativi alle prime rappresentazioni delle opere di G. Puccini in Russia: programmi delle prime, rare fotografie degli interpreti dei ruoli principali, prime edizioni delle opere pubblicate in vita, bozzetti teatrali. L’ultima sezione presenta una Cronologia della vita e dell’opera del compositore. La mostra è dotata di codici QR, con l’aiuto dei quali il visitatore potrà ascoltare delle registrazioni audio delle opere di G. Puccini. L’esposizione sarà presentata dal direttore del Museo Nazionale Russo della Musica Mikhail Bryzgalov.

L’evento si conclude con il concerto di musica classica. La soprano Elena Kuzina e la pianista Emanuela Longo eseguiranno musiche di Giacomo Puccini e di uno dei suoi compositori russi preferiti Sergej Rachmaninov.

L’ingresso è libero (fino a esaurimento dei posti). Prenotazioni al telefono 0688816333 o tramite il link: https://forms.gle/k1frC24tcFu3qfncA