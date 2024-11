Finlandia. Due eventi sul paese più felice del mondo

Lunedì 25 novembre 2024, dalle 16 alle 17, presso la Residenza dell’Ambasciatore di Finlandia (Via Giacomo Carissimi, 30 – Roma), si terrà un evento dal titolo “Felicità Finlandese: Perché la Finlandia è il Paese più felice del mondo?”. La Finlandia è il Paese più felice del mondo per il settimo anno consecutivo, secondo un rapporto promosso dalle Nazioni Unite.

Il World Happiness Report studia fattori come l’aspettativa di vita, la fiducia nel governo, il reddito medio, il sostegno sociale, la generosità e la libertà di prendere decisioni di vita che contribuiscono alla felicità. Tutti questi sono il risultato di specifici sistemi sociali, quali la sicurezza sociale, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accesso al mercato di lavoro, i diritti umani, la governance democratica e una cultura del volontariato.

I valori quali l’inclusività e l’uguaglianza hanno lunghe radici in Finlandia. Nel 1906, la Finlandia divenne il primo Paese al mondo a concedere alle donne il pieno diritto di voto e di candidarsi alle elezioni parlamentari. Oggi le donne costituiscono il 49% della forza lavoro finlandese e l’equilibrio tra lavoro e vita privata crea spazio per il riposo, lo sport e altre attività sociali per tutti – uomini e donne. Nella Finlandia contemporanea c’è anche pochissima discriminazione contro le minoranze e un’elevata accettazione delle minoranze sessuali.

Interverranno insieme all’Ambasciatore Matti Lassila il Professore Leonardo Becchetti dall’Università Tor Vergata e il Secondo Segretario Viivi Kuvaja. Modera la discussione il Coordinatore per la comunicazione Saija Räsänen.

Il giorno successivo, invece, martedì 26 novembre, dalle 12 alle 14, sempre presso la Residenza dell’Ambasciatore, si terrà un incontro sulla gastronomia di Saimaaa, la regione finlandese scelta come Regione Europea della Gastronomia 2024.

La cultura gastronomica della Finlandia orientale è un’esperienza selvaggia e unica in tutte le stagioni. È radicata nelle foreste e nei laghi puri della regione. Le lunghe notti bianche del nord creano le condizioni perfette per ingredienti puri e aromatici, come verdure selvatiche, bacche e funghi. I pesci dei laghi limpidi sono tesori della cucina di Saimaa, i cui sapori sono più autentici quando preparati in modo semplice. Saimaa offre ingredienti puri e ricchi sia per le cucine domestiche sia per i ristoranti di alto livello.

Durante l’incontro, Sari Kaasinen, direttrice del programma ‘Taste Saimaa’ introdurrà le tradizioni culinarie della regione Saimaa. In seguito, lo chef dell’Ambasciata Kimmo Kettunen ci farà assaggiare le delizie della regione, come le crostate careliane e pane di segale ripieno con coregoni bianchi e pancetta chiamata “kalakukko”.

Per iscriversi ai due eventi, si prega di prenotare un posto in anticipo scrivendo entro il 22 novembre una mail a: saija.rasanen@gov.fi