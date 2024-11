Il 15 novembre, a Palazzo Farnese, si terrà la conferenza “Intelligenza artificiale e creazione artistica – quando la tecnologia incontra l’arte”.

L’evento vedrà la partecipazione di alcune figure di spicco in materia: Caroline Zeller, direttrice artistica e “ingegnere visiva”, specializzata nell’IA generativa applicata ai processi creativi mirati al marketing; Vittorio Loreto, professore ordinario di fisica dei sistemi complessi e direttore del Sony Computer Science Laboratories di Roma; Antonio Somaini (da remoto), professore all’università Sorbonne Nouvelle.

L’evento sarà moderato da Marco Motta, produttore e conduttore di Radio3 Scienza.

IA e arte: il futuro della creatività

La conferenza si pone come obiettivo l’analisi del crescente rapporto tra l’espressione creativa e l’IA generativa, una realtà che ridefinendo il concetto stesso di arte contemporanea. Per farlo, tre esperti in materia discuteranno sul tema.

Da sinistra, Caroline Zeller, Antonio Somaini e Vittorio Loreto.

In primis, Caroline Zeller, che ha contribuito a una serie di progetti: la creazione digitale per il 25esimo anniversario di Google; una mostra per La Samaritaine; le immagino per lo studio Reisinger. Ha inoltre partecipato al forum Vivatech, discutendo sul funzionamento dell’IA generativa visiva, che trasforma un comando scritto in immagine, attraverso il software Midjourney.

Dopodiché, seguirà il contributo di Antonio Somaini, professore di studi cinematografici, visivi e teoria dei media alla Sorbonne Nouvelle. Appassionato di IA e deep learning (un sottoinsieme di machine learning che utilizza reti neurali profonde, per simulare il complesso potere decisionale del cervello umano), ha svolto numerose ricerche e ha curato numerose opere in materia, ad esempio il suo ultimo libro intitolato Culture visuelle. Images, regards, médias, dispositifs.

Infine vi saranno le riflessioni di Vittorio Loreto, professore ordinario di fisica dei sistemi complessi alla Sapienza Università di Roma e all’External Faculty del Complexity Science Hub di Vienna. Dal 2017 al 2023 ha diretto i Sony Computer Science Laboratories di Parigi e nel 2021 ne ha fondato uno proprio, a Roma. Questo’ultimo unisce gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al discorso sull’IA.

Autore di oltre 200 pubblicazioni internazionali, Loreto ha anche presieduto diversi workshop e conferenze.

La conferenza in arrivo a Palazzo Farnese, come è evidente, è un’occasione unica per addentrarsi nel tema più che attuale dell’IA generativa, nonché per riflettere sul futuro dell’arte e della creatività umana.