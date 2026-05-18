Leone XIV incontra il Catholicos Aram I: appello per il Libano e rilancio del dialogo ecumenico
Irene Anania
- 2 Anime

Leone XIV incontra il Catholicos Aram I: appello per il Libano e rilancio del dialogo ecumenico

Leone XIV incontra il Catholicos Aram I: appello per il Libano e rilancio del dialogo ecumenico

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2 Anime - 18 Maggio 2026

di Irene Anania

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