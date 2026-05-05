Il palazzo di Karol Wojtyła in vendita

Nel cuore di Roma, a pochi passi dal Quirinale, torna sul mercato un edificio che intreccia storia religiosa, architettura barocca e memoria del Novecento, vale a dire il Palazzo del Pontificio Collegio Belga. Il prezzo richiesto si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e questo racconta già molto sia del valore dell’operazione che del peso simbolico del luogo.

Costruito nel Seicento e trasformato nel XIX secolo in un collegio ecclesiastico, il Palazzo del Pontificio Collegio Belga è legato in modo diretto anche alla figura di Karol Wojtyła, infatti tra le sue mura il futuro San Giovanni Paolo II visse e studiò tra il 1946 e il 1948, in una fase cruciale della sua formazione teologica e intellettuale. Con i suoi circa 3.000 metri quadrati distribuiti su più livelli, il palazzo conserva ancora oggi l’impianto originario collegiale, con grandi ambienti, soffitti a volta e sale di rappresentanza con decorazioni storiche, tra cui cassettoni lignei e apparati pittorici di pregio. Uno degli elementi più distintivi dell’edificio è la presenza di una chiesa interna, oggi sconsacrata, dedicata in origine a Sant’Anna e poi anche a San Gioacchino. La struttura, con pianta a croce greca e cupola emisferica illuminata da una lanterna, che rappresenta un raro esempio di integrazione tra spazio religioso e residenziale nel tessuto urbano romano. A questo si aggiunge un giardino privato di oltre 600 metri quadrati, un lusso quasi introvabile in una zona così centrale, con alberi da frutto, pergolati e spazi verdi che contribuiscono a creare un ambiente riservato e lontano dal caos cittadino.

La vendita, una transazione di alto livello gestita da Lionard Luxury Real Estate, riporta al centro del dibattito il destino di grandi immobili storici nel centro di Roma: patrimoni architettonici spesso difficili da mantenere, ma fondamentali per l’identità della città. Il nodo è sempre lo stesso, vale a dire come conciliare tutela, sostenibilità economica e nuove funzioni? Infatti un edificio di questo tipo potrebbe diventare tanto una residenza di lusso, quanto una sede istituzionale o uno spazio culturale, ma ogni scelta avrà un impatto sul tessuto urbano e sulla memoria collettiva.

In questo modo, dopo oltre quattro secoli di storia e funzioni diverse, il palazzo entra oggi in una fase completamente nuova: resta da capire chi ne sarà il prossimo custode e quale uso verrà scelto.