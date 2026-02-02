Il Piccolo Principe torna a teatro:  un classico senza tempo che parla ancora agli adulti

C’è una storia che tutti credono di conoscere, ma che pochi ricordano davvero. È “Il Piccolo Principe” di

Antoine de Saint-Exupéry, il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia, capace da oltre ottant’anni di

attraversare generazioni, linguaggi e forme artistiche senza perdere forza. Nel 2026 questo classico assoluto della letteratura novecentesca torna a vivere sul palcoscenico con la nuova tournée teatrale prodotta da Razmataz Live e diretta da Stefano Genovese, in una versione rinnovata e ancora più spettacolare.

Giunto ormai alla sua quarta edizione, lo spettacolo si è affermato come uno dei titoli di maggior successo del teatro italiano contemporaneo, con oltre 150.000 biglietti venduti dal 2023. Un dato che racconta non solo il richiamo di un’opera amatissima, ma anche la capacità del teatro di rinnovare il dialogo con i grandi testi, restituendoli al presente attraverso nuovi linguaggi espressivi.

La tournée 2026 attraverserà numerose città italiane: da Roma a Napoli, da Bologna a Firenze, passando per Bari, Ravenna, Civitanova Marche, Assisi e Bassano del Grappa, per poi approdare a Lugano a fine aprile.

Un percorso ampio, pensato per intercettare pubblici diversi e confermare la vocazione “trasversale” dello spettacolo, che parla tanto ai bambini quanto agli adulti.

La messinscena si muove in un raffinato equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione visiva, costruendo un’esperienza immersiva che affida alle immagini un ruolo centrale. È una scelta coerente con la visione del regista Stefano Genovese, che rinuncia a una narrazione esclusivamente verbale per puntare sull’immaginazione dello spettatore, trasformando il racconto in un viaggio sensoriale ed emotivo. Un approccio che dialoga direttamente con il pensiero di Saint-Exupéry, convinto che le immagini aiutino a rendere reale ciò che le parole, da sole, rischiano di non far credere.

Tra le novità di questa edizione, l’interpretazione del Piccolo Principe affidata al giovanissimo Nicholas Ori, nove anni, già protagonista di esperienze teatrali e narrative di rilievo. Accanto a lui, un cast che dà corpo ai personaggi simbolici del racconto –dall’Aviatore alla Volpe, dalla Rosa al Re—restituendo quella galleria di figure che da sempre interrogano il mondo adulto sulle sue ossessioni: il potere, il possesso, l’abitudine, la solitudine.

In un’epoca dominata dall’immagine e dalla velocità, “Il Piccolo Principe” continua a ricordare che l’essenziale è invisibile agli occhi e che crescere non dovrebbe significare dimenticare. Forse è anche per questo che, ogni volta che torna in scena, il pubblico risponde con entusiasmo. Perché, come accade con i veri classici, non smette mai di parlarci del presente.