Spring Attitude torna a Roma: la Nuvola diventa il cuore della nuova musica contemporanea

Roma si prepara a vivere uno dei weekend più attesi della sua stagione musicale. Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026 torna infatti lo Spring Attitude Festival, che per la sua quindicesima edizione sceglie ancora una volta gli spazi iconici de La Nuvola, nel quartiere EUR, trasformandoli in un grande laboratorio sonoro dedicato alla musica contemporanea, all’elettronica, all’indie e alle nuove contaminazioni della scena internazionale.

Non si tratta soltanto di un festival musicale, ma di una vera piattaforma culturale capace di intercettare linguaggi, estetiche e pubblici diversi. Spring Attitude, negli anni, ha costruito la propria identità proprio su questa capacità: mettere in dialogo la club culture con il live, la ricerca elettronica con la scrittura cantautorale, i nomi affermati con le nuove traiettorie artistiche. Un’impostazione che rende il festival uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama italiano, soprattutto per chi guarda alla musica come spazio di esplorazione e non come semplice intrattenimento.

Il ritorno a La Nuvola conferma inoltre la volontà di legare il festival a un luogo simbolico della Roma contemporanea. L’architettura dell’EUR, con la sua dimensione monumentale e futuribile, diventa così scenario ideale per una programmazione che attraversa generi, generazioni e geografie musicali. Dal pomeriggio fino a notte fonda, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che alterna concerti, DJ set e performance pensate per vivere il festival come esperienza immersiva.

La prima giornata, venerdì 29 maggio, mette al centro una forte componente live. Tra i protagonisti più attesi ci sono i Nu Genea, che porteranno sul palco la loro live band e quel suono ormai riconoscibile che unisce Mediterraneo, funk, disco, groove e cultura popolare. Accanto a loro, la lineup del primo giorno ospita artisti come Birthh, Lamante, Tony Pitony live full band, Yīn Yīn, okgiorgio e Parisi, componendo una traiettoria che passa dalla canzone alternativa alla psichedelia globale, fino alle forme più dinamiche della nuova elettronica italiana.

Sabato 30 maggio il festival prosegue con una giornata ancora più orientata all’incontro tra club culture, ricerca sonora e performance dal vivo. In programma nomi come Gaia Banfi, Altea, Emma Nolde, Motta, che porterà uno speciale live dedicato a La fine dei vent’anni, Nathy Peluso con il suo format Club Grasa, Dov’è Liana, Mind Enterprises e ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, figura di culto della scena club internazionale. La dimensione dancefloor sarà arricchita anche dai set di Palms Trax e Ben Sterling, confermando l’attenzione del festival verso le nuove e consolidate forme della musica da club.

La forza di Spring Attitude sta proprio nella sua capacità di non separare i mondi, ma di farli convivere. Il festival parla a chi cerca il concerto, a chi vive la notte, a chi segue le nuove scene musicali e a chi vuole scoprire artisti capaci di spostare i confini del suono. In questo senso, la sua “primavera” non è soltanto una stagione: è un’attitudine, una forma di apertura, curiosità e rigenerazione culturale.

A pochi giorni dall’apertura, l’attesa conferma il ruolo crescente di Spring Attitude nella vita culturale della Capitale. In un momento in cui Roma si afferma sempre più come città capace di ospitare grandi eventi musicali e format trasversali, il festival rappresenta una delle esperienze più interessanti per leggere il presente della musica: internazionale ma radicato, popolare ma sofisticato, accessibile ma mai prevedibile.

Per due giorni, La Nuvola diventerà quindi un osservatorio privilegiato sulle sonorità del presente e sulle possibili direzioni del futuro. Spring Attitude torna a Roma con una promessa chiara: trasformare la città in un luogo di ascolto, movimento e scoperta.