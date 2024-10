A Roma è in arrivo un «Novembre Nordico»

Questo in arrivo è un “Novembre Nordico“. Stiamo parlando di una serie di eventi organizzati dalle ambasciate, le accademie e gli istituti di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia che si svolgeranno a Roma proprio nel mese di novembre e che imprimeranno, qua e là per la capitale, delle “tracce nordiche”.

Presentazione del libro «Il pensiero nordico»

Tra questi, l’8 novembre , presso la Libreria Altroquando, si terrà la presentazione del libro «Il pensiero nordico. Trovare la felicità sotto l’aurora boreale» di Anna Brännström e Ida Montrasio. L’evento è organizzato dall’Ambasciata svedese, in collaborazione con L’Istituto Culturale Nordico e la prenotazione è obbligatoria. Il Pensiero Nordico è un libro che tratteggia l’unicità dei Paesi scandinavi, conducendo il lettore in terre leggendarie e remote tra le più affascinanti del mondo. Attraverso il racconto della propria terra, le autrici intrecciano fili diversi, dalla natura ala politica e la storia, le usanze e la cucina, i personaggi e le idee, memori del passato e del suo rapporto continuo con il presente e il futuro.

Gli altri eventi in programma

Un ricco scenario di incontri, molti dei quali gratuiti, animeranno tutta la città, offrendo una panoramica della cultura nordica. Si spazierà tra concerti, mostre d’arte, spettacoli teatrali, talk, presentazioni di libri e molto altro. Verranno anche organizzate delle camminate per scoprire le “tracce nordiche” disseminate per la città, esplorando le influenze che la hanno contaminata attraverso un tour a piedi che coprirà diverse aree della città, visitando istituti scandinavi, ex residenze di artisti nordici e altri luoghi storici. In ogni tappa, un’opera di un artista scandinavo sarà presentata in modo creativo, tramite poesie, musica o dipinti ispirati a Roma. L’obiettivo è sottolineare il legame tra passato e presente e l’influenza ancora attiva degli artisti nordici a Roma. La Scuola finlandese di Roma, aprirà inoltre le sue porte a tutti gli interessati, con la presentazione di attività dell’Associazione finlandese di Roma e le tante curiosità della cultura finlandese. Kimmo, Chef dell’Ambasciata di Finlandia, delizierà poi i suoi ospiti con la preparazione del kalakukko, il pane ripieno finlandese: un evento online in cui, dalle proprie cucine casalinghe, i partecipanti tenteranno di replicare insieme allo Chef il “gallo di pesce” scandinavo.

Gli eventi inizieranno ufficialmente il 27 ottobre e termineranno il primo dicembre. Qui è consultabile l’intero programma. È in arrivo un mese dal forte interesse culturale per gli amanti della cultura e delle tradizioni scandinave, ma anche per i curiosi, per chi vuole avvicinarsi ad una cultura nuova attraverso esperienze molteplici e diversificate.