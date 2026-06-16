Presentazione ufficiale e Conferenza stampa presso la Sala del Teatro Comunale di Arce FR, P.zza Umberto I, giovedì 18 giugno pv dalle ore 11.00.



Nell’ambito della strategia di mktg territoriale “RilanciAMO l’Italia: Appennino”, parte la realizzazione in Ciociaria e basso Lazio, con la creazione di “Pedala in Ciociaria e basso Lazio”: la rete cicloturistica di percorsi per un turismo lento e desideroso di conoscere bellezze delle aree interne dell’Appennino laziale, grazie al coinvolgimento del Comune capofila di Colfelice. Parte anche in Ciociaria e basso Lazio la realizzazione della strategia di mktg territoriale RIlanciAMO l’Italia che è attiva su oltre 130 Comuni dell’Appennino e delle Prealpi. Andremo a selezionare e coinvolgere le Eccellenze e le bellezze di ognuno dei Comuni che aderiranno, realizzando anche 1 o 2 percorsi cicloturistici ad anello, da e per ogni Comune partner. Un raggio di percorsi che copriranno Ciociaria e basso Lazio da Nord a Sud, da Est a Ovest che nascerà dalla volontà di quanti più Comuni vorranno unirsi nel valorizzare la proposta turistica del territorio, coinvolgendo il target, sempre più ampio, di cicloturisti e cicloamatori.



Il Turismo lento, ecologico, sostenibile degli appassionati di cicloturismo che trovano, finalmente, una bussola digitale che li guida alla scoperta delle Eccellenze dei punti di ristoro e di assistenza, delle strade (a volte ripide) di Ciociaria e basso Lazio. Grazie al Comune di Colfelice, precursori nel basso Lazio, andremo a replicare quanto è stato realizzato su altri Territori dell’Appennino (e delle Prealpi), Irpinia, Baronìa, Monti Sibillini, Umbria, Liguria e presto anche in Emilia, Alta Toscana, Abruzzo e Molise, con oltre 130 Comuni già partner: # Selezione delle Eccellenze e Bellezze dei Comuni partner, # Coinvolgimento delle Eccellenze selezione all’interno dei pacchetti turistici creati adhoc per Ciociaria e basso Lazio; Onirica Srl Sede legale: Via Roma 12 25050 Provaglio d’Iseo BS Società Benefit tel. +39 338 1356131 @ info@rilanciamolitalia.it PEC rilanciamolitalia@messaggipec.it www.ciaobellezza.it Registro Imprese di Brescia C.F. e P.IVA 02697240204 Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. Abilitata sul MEPA di Consip [Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui] # Coinvolgimento di Associazioni e Banche del territorio, Aziende affinché diventino donatori, sostenitori e sponsor della nostra strategia per il rilancio delle Aree interne. A fronte dei contributi erogati, riceveranno i Gift Voucher Ciociaria e basso Lazio che potranno omaggiare a beneficiari che verranno a vivere la propria esperienza turistica sul territorio.





Concretamente, la strategia porterà presenze turistiche, con l’augurio che vogliano scoprire i borghi e luoghi in modo sostenibile, pedalando o camminando sui sentieri e sui percorsi realizzati. La cartina realizzata in collaborazione con Onirica Srl Società benefit di Provaglio d’Iseo, che ha ideato il progetto, e la Graphic designer Denise Pippo di Villanova del Battista (AV), è in formato digitale e cartaceo (a discrezione di ogni Comune), viene distribuita a tutti i soggetti turistici e cicloturistici italiani con l’obiettivo di fare conoscere questa nuova opportunità di turismo nei nostri territori, con il supporto dei Tour operator e delle piattaforme Welfare partner di Onirica. Sostenibilità: Nessuna APP creata adhoc per non alimentare la produzione di CO2 in atmosfera, causata dai Server dati. Una scelta di sostenibilità condivisa dai Comuni aderenti e da Onirica.



Bensì un PDF che si scarica tramite QRCode, interattivo, dove il codice di ogni percorso è un link che apre Google.maps per indicare il tracciato e, volendo, per attivare il navigatore. Sociale: Onirica andrà a creare pacchetti turistici ed esperienze di coppia (cene, acquisti, percorsi SPA) con destinazione nei Comuni, in collaborazione con le Eccellenze selezionate nel territorio. Per ogni Gift Voucher venduto, Onirica destinerà il 7×1000 a Neurons, Associazione che, a sua volta, destinerà quanto raccolto a sostegno di associazioni e Istituti scolastici del Territorio.



La Sindaca di Colfelice, Avv. Gabriella Protano, ha commentato: “Colfelice ha scelto di aderire con convinzione a questo importante progetto perché crediamo che il futuro dei nostri territori passi attraverso la valorizzazione delle proprie identità, delle proprie eccellenze e di un modello di sviluppo sostenibile capace di generare opportunità concrete per le comunità locali. Il cicloturismo rappresenta oggi una delle forme di turismo in maggiore crescita in Italia e in Europa. Attraverso “Pedala in Ciociaria e basso Lazio” vogliamo intercettare questo fenomeno offrendo ai visitatori la possibilità di vivere il nostro territorio in modo autentico, lento e rispettoso dell’ambiente, scoprendo paesaggi, tradizioni, cultura, enogastronomia e l’accoglienza che caratterizzano i nostri borghi. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di essere tra i Comuni promotori di questa iniziativa. Fare rete tra enti locali, associazioni, operatori economici e realtà del territorio è la strada giusta per costruire una proposta turistica moderna, integrata e competitiva, capace di generare ricadute positive per le attività commerciali, le strutture ricettive e l’intero tessuto sociale ed economico della Ciociaria e del basso Lazio.



Particolarmente significativo è anche l’aspetto sociale del progetto, che unisce promozione territoriale e sostegno alle associazioni e agli istituti scolastici locali, creando un modello virtuoso in cui il turismo diventa strumento di crescita collettiva e di solidarietà. Invitiamo pertanto tutti i Comuni del territorio a partecipare a questa rete, contribuendo a costruire insieme una nuova visione di sviluppo per le nostre aree interne. La valorizzazione delle nostre bellezze naturali, storiche e culturali è una sfida che possiamo vincere soltanto attraverso la collaborazione e una progettualità condivisa.”