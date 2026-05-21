Hyundai vince ai Red Dot Design Award 2026 per la sua ID Card Case nella categoria Product Design

Hyundai Motor Company ha annunciato oggi che il suo nuovo porta badge aziendale per i dipendenti ha vinto il prestigioso 2026 Red Dot Award: Product Design.

Il Red Dot Award è uno dei tre principali premi di design al mondo e valorizza i progetti innovativi in tre categorie: Product Design, Brand & Communication Design e Design Concept.

Questo riconoscimento evidenzia nuovamente l’impegno di Hyundai per un design centrato sull’utente e per l’innovazione tecnologica, che si estende dalle soluzioni di mobilità avanzata fino alle esperienze quotidiane dei dipendenti.

Funzionalità e praticità nell’utilizzo quotidiano

Il nuovo porta badge aziendale di Hyundai è stato progettato per avere una maggiore espressione personale e versatilità. Integra la compatibilità MagSafe — un sistema di aggancio magnetico preciso e sicuro — e un supporto avvolgibile modulare, consentendo ai dipendenti di portarlo nel modo più adatto alle proprie esigenze. Il tradizionale laccetto da collo può essere facilmente rimosso, consentendo di fissare il porta badge direttamente a uno smartphone compatibile MagSafe o di abbinarlo ad altri accessori.

Disponibile in due colori, bianco e azzurro trasparente, il porta badge è progettato per essere sottile ma resistente. Presenta moduli sostituibili che aiutano a ridurre il fastidio, prevenire danni e minimizzare sostituzioni complete non necessarie. Questo design pratico e attento, che offre maggiore flessibilità e usabilità a un oggetto di uso quotidiano in ufficio, è stato recentemente riconosciuto sia dal Red Dot Award sia dall’iF Design Award.

Negli ultimi anni, Hyundai ha consolidato la propria presenza ai Red Dot Award distinguendosi in più categorie del concorso. Nell’edizione 2025, per la categoria Product Design, il Brand ha ottenuto riconoscimenti per modelli come IONIQ 9, insieme a soluzioni tecnologiche dedicate alla ricarica e alla sicurezza.

Parallelamente, Hyundai e il Robotics LAB si sono imposti nei Design Concept con progetti legati alla mobilità autonoma, alla logistica e alla robotica avanzata, ottenendo anche il massimo riconoscimento “Best of the Best” per concept di trasporto innovativi. Nel 2026, il Robotics LAB ha inoltre ricevuto un riconoscimento nella categoria Product Design per la piattaforma robotica MobED, premiata per l’equilibrio tra ingegneria avanzata, controllo basato su intelligenza artificiale e design orientato all’interazione con l’uomo e all’utilizzo in contesti reali.

A questi risultati si aggiungono riconoscimenti in ambito Brand & Communication Design, che spaziano da progetti editoriali e campagne fino allo sviluppo di spazi ed esperienze, a conferma di un approccio al design che si estende dal prodotto ai contenuti e al linguaggio del Brand.