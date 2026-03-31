Hyundai domina la sicurezza auto: 16 premi IIHS nel 2026

Hyundai Motor Group si conferma protagonista assoluta nel campo della sicurezza automobilistica, conquistando 16 riconoscimenti ai premi 2026 dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), uno degli enti più autorevoli a livello globale. Un risultato che assume ancora più valore considerando che i criteri di valutazione sono stati resi più severi proprio quest’anno.

Nel dettaglio, il gruppo ha ottenuto 15 premi TOP SAFETY PICK+ (TSP+), il livello più alto possibile, e un TOP SAFETY PICK (TSP). A contribuire al successo sono tutti e tre i marchi principali: Hyundai, Genesis e Kia. Una dimostrazione concreta di come la sicurezza sia diventata un pilastro condiviso su tutta la gamma, dalle auto più accessibili fino ai modelli premium ed elettrici.

Hyundai porta a casa sette premi, con modelli molto diffusi e apprezzati come Tucson, Kona, Santa Fe e Sonata, oltre alle elettriche della famiglia IONIQ. L’unico TSP (e non TSP+) è stato assegnato alla Elantra, mentre tutti gli altri modelli hanno raggiunto il massimo punteggio. Questo risultato evidenzia come le tecnologie di assistenza alla guida siano ormai parte integrante dell’esperienza di guida quotidiana.

Genesis, il marchio di lusso del gruppo, si distingue con cinque premi TSP+, tutti al massimo livello. Modelli come GV70, GV80 e G80 confermano l’attenzione del brand non solo al comfort e alle prestazioni, ma anche alla protezione degli occupanti. Anche Kia si difende molto bene con quattro riconoscimenti TSP+, grazie a modelli come EV9, Sportage e Sorento, dimostrando che sicurezza e innovazione possono andare di pari passo.

Ciò che rende questi risultati ancora più interessanti è il cambiamento nei criteri IIHS per il 2026. L’ente ha infatti alzato l’asticella, introducendo test più severi che tengono maggiormente conto della sicurezza dei passeggeri posteriori e dell’efficacia dei sistemi di prevenzione degli incidenti. Non basta più resistere bene agli urti: le auto devono anche aiutare attivamente a evitarli.

Ed è proprio su questo fronte che Hyundai Motor Group ha fatto la differenza, puntando su sistemi intelligenti capaci di rilevare ostacoli, pedoni e ciclisti, e di intervenire quando necessario. Tecnologie che, fino a pochi anni fa, erano considerate optional, oggi stanno diventando sempre più diffuse.

Il messaggio è chiaro: la sicurezza non è più un elemento secondario, ma uno dei fattori decisivi nella scelta di un’auto. E Hyundai, insieme ai suoi marchi, sembra averlo capito prima di molti altri.