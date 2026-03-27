Hyundai trionfa agli iF Design Award 2026

Hyundai consolida il proprio ruolo di protagonista globale nel design conquistando 21 riconoscimenti agli iF Design Award 2026, uno dei premi più autorevoli del settore. Il risultato, che supera quello già positivo del 2025, premia la capacità del brand coreano di distinguersi in otto diverse categorie, dall’automotive al product design, fino al branding e alla comunicazione.

Tra i progetti più rilevanti spiccano la sportiva elettrica Hyundai IONIQ 6 N e il concept EV Hyundai Concept THREE, esempi concreti dell’evoluzione stilistica e tecnologica della gamma. Accanto alle vetture, Hyundai ha ottenuto riconoscimenti anche per soluzioni innovative come la piattaforma robotica MobED Urban Hopper & Golf, a conferma di un approccio progettuale che va oltre l’auto tradizionale.

Il successo non si limita al prodotto: grande attenzione è stata riservata anche alla comunicazione e alle esperienze immersive. Il cortometraggio Night Fishing, ambientato in una stazione di ricarica elettrica, ha conquistato due premi grazie alla sua capacità di unire storytelling cinematografico e identità di marca. Allo stesso modo, la HMGICS CX Smart Farm ha ricevuto riconoscimenti per l’approccio human-centric, dimostrando come robotica e sostenibilità possano convergere in un’esperienza concreta e accessibile.

Hyundai rafforza inoltre la propria presenza nel mondo digitale con Pleos, il primo brand software del gruppo, premiato per aver definito nuovi standard nel design della mobilità “software-defined”. Parallelamente, iniziative come la campagna “Tree Correspondents” e il progetto editoriale legato al ristorante Na Oh evidenziano la capacità del marchio di dialogare con ambiti diversi, dalla sostenibilità alla cultura gastronomica.

Un altro elemento chiave del successo è l’integrazione della filosofia di design nei prodotti lifestyle. Soluzioni come la borsa termica EV Frunk, il diffusore Pixel e gli strumenti H-Gardening trasformano il linguaggio stilistico del brand in oggetti di uso quotidiano, rendendo tangibile la visione “Progress for Humanity”.

Nel complesso, i risultati ottenuti agli iF Design Award 2026 rappresentano molto più di un traguardo numerico: testimoniano la trasformazione di Hyundai in un brand creativo, capace di coniugare innovazione, estetica e funzionalità. Un percorso che consolida il posizionamento dell’azienda non solo come costruttore automobilistico, ma come realtà globale orientata al design e alle esperienze, pronta a ridefinire i confini della mobilità e dello stile di vita contemporaneo.