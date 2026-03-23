Genesis entra in Italia con due showroom e tre modelli elettrici

Il brand coreano fondato nel 2015 apre a Padova e Roma in primavera. Al team si aggiungono Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio.

Genesis, il brand premium di Hyundai Motor Group, debutta ufficialmente in Italia nella primavera del 2026 con due showroom – a Padova e Roma – e una gamma composta da tre modelli interamente elettrici: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. Il lancio commerciale, con apertura dei listini e possibilità di test drive, è previsto contestualmente alle aperture.

Il brand è stato fondato a Seul nel 2015 e in dieci anni ha venduto circa 1,5 milioni di vetture, posizionandosi tra i primi dieci marchi premium al mondo. In Europa è presente dal 2021, con sede a Francoforte e mercati attivi in Germania, Svizzera e Regno Unito. L’Italia è uno dei quattro nuovi mercati previsti per il 2026, insieme a Francia, Spagna e Paesi Bassi.

La filosofia del marchio, riassunta nello slogan Disruption, Refined, punta a combinare un posizionamento innovativo con un’estetica curata. Genesis parla di Athletic Elegance – linee pulite, proporzioni calibrate, interni orientati al comfort piuttosto che alla spettacolarità tecnologica – e si richiama al concetto coreano di Son-nim, l’ospite di riguardo, come metafora dell’esperienza cliente che intende offrire.

Il team

A guidare le attività italiane è Charles Fuster, nominato Brand Director per Italia e Francia nel settembre 2025. Nelle settimane scorse si sono aggiunti al team due figure con esperienza nel settore automotive di lusso.

Alessio Cacciapuoti assume il ruolo di Marketing & PR Manager. In precedenza ha lavorato in Mercedes-Benz Italia come Events, Partnership and Retail Marketing Manager, con esperienze anche in product management e comunicazione di brand.

Stefano Bonfiglio ricopre invece la carica di Sales Operations Manager. Il suo percorso professionale include diversi anni in Hyundai Italia – dove ha ricoperto ruoli come District Sales Manager e Network Development Performance Manager – e un’esperienza precedente in BMW Italia nell’area della pianificazione commerciale. Il team opererà con il supporto dell’organizzazione di Hyundai Italia, che mette a disposizione struttura, competenze e risorse logistiche.

“Sono lieto di dare ufficialmente il benvenuto nel nostro team a Stefano e Alessio. La loro esperienza e le loro competenze rappresentano un’opportunità importante per gettare le basi affinché il brand possa crescere anche in Italia, paese che ha sempre saputo apprezzare il design e la qualità. Genesis è un progetto orientato all’eccellenza e sono certo che, grazie al lavoro che svolgeremo insieme, potremo accompagnarne in modo efficace lo sviluppo sul mercato nazionale”.

– Charles Fuster, Brand Director Genesis Italia.

I modelli

Il GV60 è un C-SUV compatto di poco superiore ai 4,5 metri, pensato per chi cerca un’auto elettrica con una connotazione più sportiva. L’Electrified GV70, D-SUV da circa 4,7 metri, punta su spazio interno e dinamica di guida. L’Electrified G80 è la berlina di punta, già presente con successo in altri mercati europei.

Sul fronte prodotto, nel corso del 2026 Genesis porterà in Europa anche il GV60 Magma, prima versione ad alte prestazioni del brand, mentre Genesis Magma Racing parteciperà al Campionato Mondiale Endurance FIA.

Per informazioni: www.genesis.com