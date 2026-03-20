Il Robotics Lab di Hyundai Motor Group lancia ‘MobED Alliance’ per commercializzare una piattaforma avanzata di robot mobili

Hyundai Motor Group ha annunciato il lancio ufficiale della ‘MobED Alliance’, un ecosistema collaborativo costruito attorno alla sua piattaforma di robot mobili di nuova generazione, MobED (Mobile Eccentric Droid). Questa ambiziosa alleanza riunisce partner chiave dell’industria, enti pubblici e fornitori di componenti di primo piano per guidare e accelerare la commercializzazione nazionale del versatile robot.

Il lancio, tenutosi in occasione dell’Automation World 2026 (AW2026) a Seul, segna un passo decisivo e significativo per MobED: dopo aver ottenuto consensi a livello mondiale nelle principali vetrine tecnologiche, la formazione dell’alleanza segna una transizione concreta dalla fase di dimostrazione globale a una di implementazione del business su vasta scala nel mercato coreano.

Alla manifestazione, in occasione dell’annuncio, erano presenti personaggi chiave del Robotics LAB del Gruppo, fornitori di componenti come Hyundai Transys Inc. e SL Corporation, enti pubblici, tra cui la Korea Association of AI Robot Industry (KAR), nonché dirigenti di aziende specializzate in soluzioni robotiche come LS THiRA-UTECH Co. Ltd. e Kaon Robotics.

“La MobED Alliance è un framework collaborativo progettato per espandere la tecnologia MobED –già validata sulla scena globale ad eventi come CES e iREX. Questo è significativo perché stiamo andando oltre le semplici partnership per entrare in una fase di commercializzazione concreta in Corea attraverso un modello ecosistemico in cui enti pubblici, aziende di soluzioni robotiche e fornitori di componenti partecipano congiuntamente” – ha dichiaratoDong Jin Hyun, Vice President e Head of Hyundai Motor Group Robotics LAB.

Il prossimo passo per MobED

MobED è già stato premiato a livello mondiale al Consumer Electronics Show (CES) 2026, ottenendo prestigiosi riconoscimenti come il Best of Innovation Award in Robotics, e all’International Robot Exhibition (iREX) 2025. La sua avanzata manovrabilità, l’autolivellamento automatico su superfici irregolari e la capacità di operare senza soluzione di continuità sia all’interno che all’esterno hanno consolidato le sue competenze tecniche.

MobED offre inoltre un’eccezionale scalabilità consentendo un’integrazione flessibile con un’ampia gamma di moduli di alta qualità, personalizzati in base alle esigenze specifiche del settore. La versatilità consente di implementare la piattaforma in diversi settori, come le consegne all’aperto, il pattugliamento di sicurezza, la ricerca e la produzione video.

La MobED Alliance rappresenta il passo successivo decisivo per trasformare questa comprovata eccellenza tecnologica in applicazioni pratiche, concrete e ad alto impatto, aprendo la strada a casi d’uso aziendali.

L’obiettivo della MobED Alliance

L’alleanza stabilisce un modello cooperativo quadripartitico progettato per creare un ciclo virtuoso capace di accelerare la commercializzazione e costruire un ecosistema sostenibile. Questo quadro rappresenta un passaggio da semplici partnership aziendali a un modello più integrato. Incentrata su MobED, l’alleanza riunisce aziende specializzate di vari settori per creare in modo proattivo un ecosistema robotico di nuova generazione.

I ruoli all’interno dell’alleanza sono così definiti:

Hyundai Motor Group Robotics LAB sviluppa e fornisce la piattaforma tecnologica principale MobED ;

sviluppa e fornisce la piattaforma tecnologica principale ; Dieci fornitori di componenti , tra cui Hyundai Transys e SL Corporation , gestiscono la produzione e la fornitura di componenti chiave quali sensori, componenti elettronici e batterie;

, tra cui e , gestiscono la produzione e la fornitura di componenti chiave quali sensori, componenti elettronici e batterie; Cinque aziende di soluzioni robotiche, tra cui LS THiRA-UTECH e Kaon Robotics , svilupperanno soluzioni personalizzate su misura per le esigenze specifiche di vari settori e gestiranno l’implementazione in loco;

di soluzioni robotiche, tra cui e , svilupperanno soluzioni personalizzate su misura per le esigenze specifiche di vari settori e gestiranno l’implementazione in loco; Agenzie pubbliche, come il Korea Planning & Evaluation Institute of Industrial Technology (KEIT) e la Korea Association of AI Robot Industry (KAR), sosterranno dimostrazioni e promuoveranno ambienti per stimolare la crescita del settore della robotica nazionale in Corea e stabilire un circolo virtuoso di innovazione.

In particolare, le aziende di soluzioni robotiche – quelle con la più profonda conoscenza dei requisiti locali – svilupperanno e forniranno ai clienti 10 moduli specifici per diversi settori per MobED, tra cui consegne all’aperto, stazioni di droni per pattugliamento di sicurezza e sistemi di segnaletica digitale.

Cosa significa per il mercato coreano

La formazione della MobED Alliance rappresenta il punto di partenza verso il lancio nazionale ufficiale del robot, e fornisce le basi per realizzare i piani del Robotics LAB del Gruppo per la commercializzazione di innovative soluzioni robotiche.

Attraverso questa alleanza, Hyundai Motor Group Robotics LAB mira a stabilire un modello di business per la fornitura di MobED sia ai mercati B2B che B2G, posizionando l’iniziativa come base per un ecosistema sostenibile che migliori la competitività complessiva dell’industria robotica coreana.

Hyundai Motor Group Robotics LAB all’AW 2026

Hyundai Motor Group Robotics LAB ha presentato il futuro della robotica nel corso dell’AW2026, che si è tenuto a marzo presso il COEX Convention and Exhibition Center di Seul, fornendo ai visitatori uno sguardo completo e interattivo sulle capacità della piattaforma MobED.

Le dimostrazioni continue hanno messo in luce la versatilità di MobED in diverse applicazioni, con vetrine dedicate agli scenari di trasmissione, distribuzione, carico/scarico e golf di MobED.

Uno dei punti salienti dello stand è stata l’area interattiva, dove i visitatori hanno potuto sperimentare in prima persona i modelli MobED Basic e MobED Pro. I partecipanti hanno partecipato a una delle tre esperienze uniche progettate per mostrare i punti di forza principali della piattaforma: