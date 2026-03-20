Il Robotics Lab di Hyundai Motor Group lancia ‘MobED Alliance’ per commercializzare una piattaforma avanzata di robot mobili
Bernardo Mancini
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Il Robotics Lab di Hyundai Motor Group lancia ‘MobED Alliance’ per commercializzare una piattaforma avanzata di robot mobili

Il Robotics Lab di Hyundai Motor Group lancia ‘MobED Alliance’ per commercializzare una piattaforma avanzata di robot mobili

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Rubriche - 20 Marzo 2026

di Bernardo Mancini

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