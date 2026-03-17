Hyundai porta la ricarica ultrafast al Nürburgring: nasce l’era della performance elettrica senza compromessi

Hyundai accelera sulla strada dell’elettrificazione ad alte prestazioni portando la propria visione direttamente nel cuore di uno dei templi mondiali dell’automobilismo: il Nürburgring. La casa coreana ha infatti annunciato l’installazione di due stazioni di ricarica ultrarapida N Hyper Charger, segnando un passo concreto verso la realizzazione della filosofia “Performance for All”.

L’iniziativa, firmata Hyundai Motor Company, mira a rendere sempre più accessibile l’esperienza di guida sportiva elettrica, senza compromessi in termini di prestazioni o tempi di utilizzo in pista. Posizionate strategicamente all’ingresso del circuito dedicato alle sessioni turistiche, le nuove infrastrutture permettono ai conducenti di ricaricare rapidamente e tornare subito a vivere l’adrenalina del tracciato tedesco, soprannominato “Green Hell”.

Le stazioni N Hyper Charger offrono una potenza massima di 400 kW in corrente continua, distribuita su quattro punti di ricarica. Ciò consente, ad esempio, ai modelli ad alte prestazioni come Hyundai IONIQ 5 N e Hyundai IONIQ 6 N di passare dal 10% all’80% di carica in circa 18 minuti, in condizioni ottimali. Un tempo che si inserisce perfettamente nel contesto di una giornata in pista, dove ogni minuto è prezioso.

Oltre alla velocità, Hyundai ha puntato anche sulla praticità: la struttura consente la ricarica simultanea di fino a quattro veicoli e sarà accessibile a tutti i modelli elettrici, indipendentemente dal marchio. Una scelta che rafforza l’idea di un ecosistema aperto e inclusivo, in linea con la crescente diffusione della mobilità elettrica.

A partire da aprile 2026, inoltre, i clienti Hyundai N potranno usufruire della ricarica gratuita tramite l’app Charge myHyundai, un ulteriore incentivo pensato per valorizzare l’esperienza degli appassionati più fedeli al brand.

Secondo JooN Park, Vicepresidente del N Management Group, questo progetto rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo dell’infrastruttura necessaria a sostenere le prestazioni dei veicoli elettrici sportivi. L’obiettivo è chiaro: permettere a un numero sempre maggiore di guidatori di sfruttare appieno il potenziale delle auto elettriche anche in contesti estremi come il Nürburgring.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia già avviata da Hyundai con l’installazione di una prima stazione di ricarica ad alte prestazioni presso l’Inje Speedium in Corea nel 2023. Con l’arrivo in Germania, il marchio rafforza ulteriormente la propria presenza globale e il proprio impegno nel coniugare sostenibilità e piacere di guida.

In un’epoca di transizione energetica, Hyundai dimostra così che l’elettrificazione non rappresenta una rinuncia, ma un’evoluzione della performance automobilistica.