Hyundai accende la corsa tra i monumenti della Capitale alla Acea Run Rome The Marathon 2026

Hyundai sarà protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026 in qualità di Official Automotive Partner, animando un intero fine settimana all’insegna di energia, innovazione e movimento. Un appuntamento che celebra chi vive la corsa come filosofia di vita: impegno, passione e la costante voglia di superare i propri limiti. L’iniziativa rientra nel progetto pan-europeo “Run to Progress”, con cui Hyundai supporta eventi podistici in tutta Europa, promuovendo i valori condivisi di perseveranza, progresso e responsabilità verso sé stessi e l’ambiente.

La 31ª edizione della Maratona di Roma si correrà domenica 22 marzo 2026 e attraverserà il centro storico della Capitale, tra monumenti millenari, strade storiche e panorami caratteristici. Di seguito il programma del weekend:

Sabato 21 marzo – Acea Water Fun Run (5 km)

Corsa non competitiva aperta a famiglie, runner di ogni età e camminatori

Partenza e arrivo al Circo Massimo, corsa o camminata a passo libero, anche con cani con pettorina in alcune formule

Domenica 22 marzo – Maratona e staffetta

Maratona Acea Run Rome The Marathon (42,195 km) : partenza alle 8:30 da Via dei Fori Imperiali. Tempo massimo: 6 ore e 30 minuti

: partenza alle 8:30 da Via dei Fori Imperiali. Tempo massimo: 6 ore e 30 minuti Acea Run4Rome Relay: staffetta solidale di 4 persone, che insieme coprono l’intera distanza della maratona. Aperta a runner e camminatori

L’Expo Village, ospitato al Circo Massimo, sarà aperto nei tre giorni precedenti la maratona, da giovedì 19 a sabato 21 marzo, e sarà il luogo in cui i partecipanti potranno ritirare pettorali e pacco gara, oltre a vivere da vicino l’atmosfera unica della manifestazione. Hyundai porterà la propria esperienza con diverse attivazioni dedicate a runner e visitatori. Tra queste, la pedana baropodometrica permetterà agli atleti di analizzare l’appoggio del proprio piede grazie a tapis roulant e sistemi di valutazione avanzati, con la supervisione di personale clinico qualificato.

La supersportiva IONIQ 5 N sarà trasformata in una superficie condivisa grazie al Car Wrap Hyundai: dove i partecipanti potranno scrivere il proprio tempo obiettivo, lasciare messaggi motivazionali o raccontare la propria esperienza. Durante il percorso, l’attivazione “One Last Push” permetterà ai runner di ricevere una carica sonora immediata premendo lo “Hyundai Boost Button”, mentre un LED Wall mostrerà messaggi motivazionali personalizzati. All’arrivo, lo Specchio Kudos accoglierà gli atleti per selfie con hashtag brandizzati e messaggi di congratulazioni, e il LED Wall “You Left Your Mark” celebrerà in tempo reale i risultati della maratona. Accanto alle attività esperienziali, i visitatori potranno scoprire la gamma 100% elettrica Hyundai con INSTER, simbolo di un progresso concreto attraverso tecnologie avanzate.

Con la partecipazione alla Maratona di Roma, Hyundai rinnova ancora una volta il proprio impegno nel mondo del running, rafforzando il legame con uno sport che riflette in modo autentico i valori del Brand: mettere le persone al centro, credere nella perseveranza come motore del cambiamento, perseguire il progresso con costanza e assumersi una responsabilità concreta verso sé stessi, la comunità e l’ambiente.