Hyundai introduce Online Map Downloads, per mappe di navigazione sempre aggiornate

Hyundai introduce la nuova funzione Online Map Downloads, disponibile su tutti i modelli Hyundai dotati di ccNC (Connected Car Navigation Cockpit).

Il nuovo sistema di aggiornamento garantisce una disponibilità significativamente più rapida dei dati di navigazione più aggiornati, tra cui nuove strade, modifiche alla viabilità e aggiornamenti dei limiti di velocità locali. Grazie ai cicli di download mensili e alla consegna dei pacchetti di dati automatica Over-the-Air (OTA), il sistema di navigazione del veicolo resta sempre aggiornato, senza alcun intervento da parte del conducente.

Hyundai offre ancora più praticità con il nuovo sistema di aggiornamento intelligente

In precedenza, i sistemi di navigazione e le mappe venivano aggiornati a cadenze più ampie, come parte di pacchetti software di dimensioni maggiori. Online Map Downloads sfrutta invece un approccio evoluto e innovativo: durante la guida, il veicolo aggiorna in modo silenzioso, in background, solo le sezioni di mappa rilevanti, rendendoli disponibili immediatamente al successivo riavvio del veicolo.

In questo modo, Hyundai offre ai clienti il vantaggio di disporre costantemente di informazioni cartografiche più aggiornate, consentendo una navigazione più precisa, maggiore sicurezza e un’esperienza di guida complessivamente più evoluta.

“Con il nostro servizio di Online Map Downloads, ribadiamo i valori che ci guidano”, afferma Markus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility. “Il nostro obiettivo è offrire soluzioni intelligenti progettate per integrarsi perfettamente nella vita delle persone. Fornire aggiornamenti delle mappe più leggeri e basati sui luoghi in cui le persone navigano più frequentemente rende i nostri servizi più utili e semplici da utilizzare, riducendo al contempo le dimensioni degli aggiornamenti”.

Con il download delle mappe online, Hyundai rafforza il proprio impegno nel fornire servizi digitali capaci di integrarsi nella quotidianità delle persone: soluzioni intelligenti, pratiche e orientate all’utente.

Il download delle mappe online sarà introdotto, a partire da marzo, tramite aggiornamenti Over-the-Air su tutti i modelli dotati del più recente infotainment Hyundai, Connected Car Navigation Cockpit – come le ultime generazioni di KONA, TUCSON, SANTA FE, IONIQ 5, IONIQ 5 N e IONIQ 9 – oltre ai modelli di futura introduzione come IONIQ 6 e IONIQ 6 N. Sia la funzionalità OTA sia il download delle mappe online richiedono un abbonamento Bluelink PRO attivo tramite l’app MyHyundai.