La salsa si prende la scena: Popeyes lancia in Italia la campagna Dip N’Drip

Le salse diventano protagoniste dell’esperienza di consumo. Popeyes porta per la prima volta in Italia il fenomeno del dipping con il lancio delle nuove Salse Dip N’Drip, tre proposte pensate per trasformare il gesto di intingere in un vero e proprio rituale legato al celebre pollo fritto del brand.

L’iniziativa nasce sulla scia di un trend diventato virale a livello globale. Sui social network, in particolare su TikTok e Instagram, milioni di video mostrano il piacere dell’immersione totale del cibo nelle salse: close-up, colate lente di condimento e suoni croccanti amplificati in stile ASMR. Un linguaggio visivo e sensoriale che ha conquistato soprattutto la Gen Z, sempre più attratta da esperienze personalizzabili e facilmente condivisibili online.

Il successo del dipping, però, non è solo una questione estetica. Intingere il cibo direttamente nella salsa rappresenta anche un modo più immediato e informale di vivere il momento del pasto: si mangia con le mani, si condivide con gli amici e si elimina la distanza creata da posate e piatti. Un gesto semplice che rende l’esperienza più diretta e partecipata, in linea con l’identità di Popeyes, costruita su sapori intensi, tradizione Cajun e una croccantezza distintiva.

Nei mercati EMEA il format ha già dimostrato la sua forza. Le dipping sauces sono state introdotte con successo in diversi Paesi, tra cui Spagna, Regno Unito, Francia e Svizzera, oltre che in varie aree del Medio Oriente e dell’Europa centrale. In questi mercati la campagna è diventata una delle iniziative più riconoscibili del brand, grazie a una strategia fortemente orientata al digitale e alla collaborazione con creator locali.

Alla base della formula vincente c’è un mix preciso: prodotti semplici ma golosi, salse pensate per essere protagoniste e un rituale facilmente replicabile sui social. L’obiettivo è intercettare il linguaggio delle nuove generazioni trasformando un gesto quotidiano in un momento di intrattenimento condiviso.

Anche in Italia le nuove Dip N’Drip arrivano con tre varianti pensate per gusti diversi: Cheese, cremosa e avvolgente; Barbecue, dal carattere intenso e affumicato; e Creola Spicy Mayo, vellutata e leggermente piccante, con un richiamo ai sapori di New Orleans.

A supporto del lancio, Popeyes introduce il concept creativo “Immerso fino al pollo”, una campagna che celebra il gesto di intingere senza limiti. L’attivazione sarà accompagnata da una campagna influencer nazionale che coinvolgerà circa trenta creator italiani, con un focus sulle piattaforme social più visive.

Con Dip N’Drip, Popeyes porta così nel mercato italiano non solo nuove salse, ma un modo diverso e più immersivo di gustare il pollo fritto.