Genesis debutta in Europa con X Gran Equator Concept al Car Design Event di Monaco

Monaco di Baviera – 4 marzo 2026. Genesis sceglie il prestigioso Car Design Event, in programma dal 2 al 4 marzo presso il Motorworld Munich, per il debutto europeo di X Gran Equator Concept. Un modello che interpreta in chiave inedita la dimensione premium del Brand, fondendo raffinatezza su strada e autentica vocazione off-road.

Primo adventure concept nella storia di Genesis, X Gran Equator rappresenta un’evoluzione della filosofia stilistica Athletic Elegance, riletta attraverso lo spirito dell’overlanding. Il nome rende omaggio a “Equator”, considerato il miglior stallone nel mondo dei cavalli arabi: simbolo di resilienza, agilità e potenza raffinata, qualità che il concept incarna in condizioni estreme senza rinunciare all’eleganza.

“X Gran Equator Concept è un esercizio di armonizzazione dei contrasti che combina eleganza e robustezza, spirito di esplorazione e comfort raffinato”, ha dichiarato Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis. “Rappresenta una composizione di autentiche caratteristiche off-road e lusso senza compromessi”.

Ispirato al minimalismo, il design esterno si distingue per linee pulite e superfici essenziali. Il lungo cofano, l’abitacolo slanciato e il montante dal tratto distintivo definiscono una silhouette potente, oltre i canoni tradizionali dei SUV. I passaruota pronunciati e i cerchi da 24 pollici sottolineano un assetto pensato tanto per l’asfalto quanto per i percorsi più impegnativi.

All’interno, il contrasto tra architettura analogica e tecnologia digitale crea un ambiente evocativo e funzionale. Spicca il display centrale a quattro cerchi, ispirato ai quadranti delle fotocamere d’epoca, mentre la plancia lineare favorisce concentrazione e pulizia formale. Sedili anteriori girevoli e soluzioni modulari completano un abitacolo votato a comfort e versatilità.

Presentato in anteprima al New York International Auto Show, X Gran Equator Concept ha recentemente conquistato il Red Dot Design Award nella categoria Design Concept.

Il debutto europeo conferma l’impegno di Genesis nella regione e accompagna l’espansione in Italia, Francia, Paesi Bassi e Spagna. Nel nostro Paese il Brand aprirà in primavera due showroom, a Padova e Roma, con avvio delle vendite, test-drive e sviluppo di una rete post-vendita dedicata.

La gamma italiana comprende tre modelli: Genesis GV60, C-SUV compatto e sportivo; Genesis Electrified GV70, D-SUV spazioso e tecnologico; e Genesis Electrified G80, berlina di rappresentanza e riferimento europeo del marchio.