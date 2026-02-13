Hyundai Smart Regenerative System: la frenata rigenerativa automatica che semplifica la guida di ogni giorno

In un contesto di mobilità in continua evoluzione, Hyundai continua a investire sull’innovazione con tecnologie intelligenti pensate per trasformare e migliorare l’esperienza di guida quotidiana. Queste soluzioni avanzate, intuitive e concrete lavorano in armonia con il guidatore – senza richiedere cambiamenti nelle abitudini – per semplificare ogni spostamento, aumentare il comfort e rendere la guida più fluida, naturale e piacevole, giorno dopo giorno.

La frenata rigenerativa rappresenta uno degli elementi più distintivi e innovativi della guida dei modelli elettrificati: durante le fasi di decelerazione, il motore elettrico entra in funzione come generatore, recuperando parte dell’energia cinetica che altrimenti andrebbe dispersa, trasformandola in energia elettrica da immagazzinare nella batteria.Per chi desidera un controllo diretto, la frenata rigenerativa sui modelli Hyundai può essere regolata su diversi livelli tramite le palette al volante, permettendo di personalizzare la risposta dell’auto in base alle proprie preferenze e alle diverse situazioni di guida.

Con la sua visione tecnologica orientata al futuro, Hyundai ha portato questo principio a un livello ancora superiore grazie a un sistema evoluto capace di adattarsi automaticamente alle condizioni di guida reali, offrendo così un’esperienza ancora più efficiente, fluida e intelligente.

Accanto alla regolazione manuale, Hyundai ha quindi introdotto lo Smart Regenerative System, che porta la frenata rigenerativa in una dimensione ancora più intuitiva. Una volta attivato, il sistema gestisce automaticamente il livello di recupero energetico in base a diversi parametri come la pendenza della strada, la velocità del veicolo e la distanza dal mezzo che precede.

La frenata automatica rigenerativa è oggi disponibile su una gamma ampia e trasversale di modelli Hyundai, dalle 100% elettriche –INSTER, INSTER Cross, KONA EV e l’intera gamma IONIQ – fino alle versioni Full-Hybrid dei SUV KONA, TUCSON e SANTA FE, con le ultime due anche in versione Plug-in Hybrid. Il sistema è in grado di modulare la decelerazione in modo automatico per una guida più efficiente e fluida, che riduce gli interventi bruschi e migliora il comfort a bordo.

In pratica, l’auto “legge” la strada e il traffico e regola, di conseguenza, la decelerazione senza richiedere interventi continui da parte del conducente. Un supporto concreto nella guida di tutti i giorni, soprattutto nei contesti urbani e nel traffico intenso, dove le variazioni di velocità sono frequenti.

Il sistema può inoltre essere collegato alla navigazione di bordo: in questo caso, lo Smart Regenerative System è in grado di anticipare curve, incroci e rallentamenti, ottimizzando ulteriormente il recupero di energia e rendendo la guida ancora più fluida e naturale.

Comfort, efficienza e fluidità: i benefici nella guida reale

L’impatto della frenata automatica rigenerativa si percepisce fin dai primi chilometri. La riduzione dell’uso del pedale del freno contribuisce a una guida più rilassata, continua e progressiva, elevando il comfort sia per chi è al volante sia per i passeggeri.

Allo stesso tempo, il recupero di energia durante le decelerazioni permette di ottimizzare l’autonomia, soprattutto nei percorsi quotidiani scanditi da frequenti stop-and-go. Un vantaggio che si traduce in maggiore efficienza e in un utilizzo più consapevole dell’energia disponibile.

I vantaggi si estendono anche alla meccanica: affidandosi maggiormente alla decelerazione rigenerativa, si riduce l’utilizzo dell’impianto frenante tradizionale, limitando l’usura di dischi e pastiglie. Il risultato è un beneficio concreto in termini di manutenzione, costi nel tempo e sostenibilità complessiva — un ulteriore esempio di come l’innovazione Hyundai sappia coniugare tecnologia, performance e attenzione reale alle esigenze delle persone.