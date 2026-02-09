Hyundai accelera sull’elettrificazione: oltre 600 mila immatricolazioni in Europa nel 2025

Il 2025 si chiude con risultati solidi per Hyundai Motor Europe, che supera quota 600.000 immatricolazioni di autovetture nel continente, confermando il ruolo strategico dell’Europa nella crescita globale del Gruppo. Con 603.542 unità vendute nei mercati EU35, il costruttore coreano registra un incremento complessivo dell’1% rispetto all’anno precedente e una quota di mercato del 4,2%, in un contesto competitivo e in continua evoluzione.

Il dato più significativo riguarda però l’elettrificazione: le vendite di veicoli elettrificati (xEV) crescono del 24%, trainate soprattutto dai modelli 10% elettrici a batteria (BEV), in aumento del 48%. Anche le motorizzazioni ibride e ibride plug-in mostrano un andamento positivo (+11%), portando il mix EV di Hyundai al 18% del totale europeo. Un risultato che evidenzia la solidità della strategia del marchio in un mercato sempre più orientato alla transizione energetica. Hyundai consolida, inoltre, la propria presenza nei canali chiave: le vendite ai privati crescono del 2%, mentre il segmento flotte segna un +4%, ampliando la base clienti e rafforzando la distribuzione del brand. I risultati positivi si riflettono nei principali mercati europei. In Italia, Hyundai mantiene una quota del 3% con oltre 47.000 immatricolazioni, distinguendosi per un mix di veicoli elettrificati superiori alla media di mercato e per il forte contributo delle motorizzazioni full-hybrid. Nel Regno Unito il marchio raggiunge il secondo miglior risultato di sempre con oltre 93.000 unità, mentre in Germania si conferma come brand asiatico più venduto, con una crescita significativa delle immatricolazioni EV. Ottime performance anche in Spagna, Francia e Turchia, dove Hyundai continua a rafforzare la propria posizione competitiva. Tra i modelli protagonisti spicca INSTER, secondo veicolo elettrico più venduto del segmento A in Europa e premiato come World Electric Vehicle of the Year 2025. TUCSON si conferma invece leader nel canale privato dei C-SUV europei, grazie a una gamma completa che include versioni ibride, plug-in e tradizionali. Guardando al futuro, Hyundai annuncia il lancio di cinque nuovi modelli nei prossimi 18 mesi, con un focus particolare sui segmenti più rilevanti per il mercato europeo. L’obiettivo è chiaro: arrivare entro il 2027 a una gamma completamente elettrificata. Un percorso supportato da importanti investimenti industriali e in ricerca e sviluppo in Europa, che rafforzano ulteriormente l’impegno del Gruppo verso una mobilità sempre più sostenibile.