Hyundai IONIQ 3: un nuovo capitolo che segna l’ingresso del Brand nel mercato delle berline elettriche compatte

Si avvicina il debutto di Hyundai IONIQ 3, prima compatta elettrica della gamma IONIQ, che verrà svelata al pubblico mondiale nei prossimi mesi. Atteso sul mercato italiano entro la fine dell’anno, il modello traduce in realtà la visione anticipata dalla Concept THREE – presentata in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 – confermando il suo ruolo centrale nella strategia di elettrificazione del Brand in Europa grazie anche alla produzione localizzata.

Concept THREE è stata la prima concept car compatta a fregiarsi del badge IONIQ e, fin dal suo debutto, ha chiarito l’intenzione di Hyundai di espandere la propria famiglia elettrica in un segmento strategico per il mercato europeo. Compatta nelle dimensioni ma decisa nelle proporzioni, la concept ha introdotto il linguaggio stilistico Art of Steel, una nuova grammatica progettuale che celebra l’acciaio come materiale vivo, plasmabile, capace di generare emozione attraverso tensioni, superfici e volumi scolpiti.

Con IONIQ 3, questi principi prendono forma in un modello di serie che porta i valori fondanti della gamma IONIQ – design futuristico e distintivo, tecnologie avanzate, una visione evoluta della mobilità sostenibile e un’esperienza di qualità superiore – in un formato da berlina a due volumi compatta.

IONIQ 3 erediterà dalla Concept THREE la silhouette Aero Hatch, frontale basso, tetto che accelera verso il posteriore e un caratteristico ducktail, pensato per coniugare efficienza aerodinamica e forte personalità visiva. Gli interni, accoglienti ed ergonomici, combinano materiali innovativi come alluminio espanso e tessuti riciclati, unendo leggerezza, sostenibilità e qualità percepita.

La strategia elettrica di Hyundai in Italia e in Europa

In Italia il segmento B conferma la propria centralità, con una quota complessiva del 48% considerando berline e SUV nel corso del 2025. Le auto elettriche pure (BEV) hanno raggiunto il 6,2% delle immatricolazioni annue, a fronte di una crescita ancora graduale ma costante della mobilità elettrica (dati ANFIA)[1].

Allargando lo sguardo all’Europa, le auto elettriche pure (BEV) hanno raggiunto il 16,9% delle nuove immatricolazioni, superando altre alimentazioni tradizionali e segnando oltre 1,6 milioni di unità registrate nei primi 11 mesi del 2025 (dati ACEA)[2]. Lanciando un’alternativa al SUV e tornando al cuore del segmento B, Hyundai non solo amplia la sua offerta EV, ma rende l’elettrico più vicino alle persone, rafforzando la posizione del Brand nei mercati chiave del continente.

Con l’ampliamento della propria gamma 100% elettrica, Hyundai risponde in modo deciso e strategico alla crescente domanda di veicoli elettrici compatti, trainata dall’urbanizzazione, dall’evoluzione dei regolamenti locali e da un bisogno sempre più forte di soluzioni efficienti e adatte alla vita quotidiana. IONIQ 3 incarna la visione del Brand e il suo solido know-how nell’elettrificazione, rendendo la mobilità sostenibile più accessibile e portandola a un pubblico ancora più ampio.

L’Europa resta uno dei pilastri della strategia globale di Hyundai. Il Brand opera infatti in ben 42 Paesi europei, con oltre 2.000 punti vendita e produce localmente quasi l’80% dei volumi venduti nel continente. Recenti investimenti mirati includono il potenziamento del Hyundai Motor Europe Technical Center di Rüsselsheim con il nuovo Square Campus, l’espansione delle attività di test avanzato al Nürburgring e l’avvio della produzione di veicoli elettrici presso lo stabilimento Hyundai in Turchia, proprio con IONIQ 3.

Il percorso di elettrificazione di Hyundai si fonda su una visione ampia e concreta: un portafoglio EV in costante espansione, con 21 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2030. Inoltre, abbracciando sempre più anche le motorizzazioni ibride, Hyundai ha annunciato che tutti i modelli venduti in Europa avranno, entro il 2027, almeno una versione ibrida (HEV/PHEV) o completamente elettrica. A questo si affiancano l’innovazione sull’idrogeno e un impegno crescente verso una produzione sempre più sostenibile, con stabilimenti alimentati esclusivamente da energie rinnovabili e una progressiva integrazione di materiali riciclati nei veicoli.