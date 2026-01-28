Lievito Vanigliato Ar.pa, la ‘dose’ delle nonne bolognesi che ha conquistato l’Italia

Lievito vanigliato per dolci, il primo prodotto commercializzato da Ar.pa Lieviti continua a essere il più amato dagli italiani con oltre 900mila buste vendute.

Il ritorno della tradizione bolognese

Torna alla ribalta il capostipite della linea lieviti Ar.pa: un istantaneo per dolci, prodotto fin dagli esordi negli anni ’70 con una ricetta segreta, arricchita da aroma di vaniglia e confezionato in

pratiche bustine da 15 g, calibrate per 500 g di farina. Ozzano Emilia (BO) 28 gennaio 2026. Frutto di innumerevoli prove e aggiustamenti su una ricetta dei primi anni ’70, il Lievito Vanigliato

Ar.pa è stato realizzato per l’uso casalingo. La sua dose precisa è un deciso aiuto per chi si diletta nella preparazione di torte, biscotti e altri prodotti lievitati, con la garanzia di risultati sempre

perfetti.

Gli agenti lievitanti contenuti nel Lievito Vanigliato Ar.pa sono, in proporzione “segreta”, pirofosfato e bicarbonato di sodio, abbinati all’amido di mais e a una nota di vaniglia. Questa formulazione

rappresenta ancora oggi un prezioso alleato per chi prepara in casa i dolci delle feste e quelli destinati alla tavola di tutti i giorni. È reperibile sia in GDO sia nei piccoli negozi di alimentari, con la

possibilità di acquistare l’astuccio in cartone da 5 bustine, oppure in busta singola e doppia, negli espositori da banco.

La modernizzazione del prodotto

La linea grafica dei pack è rimasta quella vintage originale dei primi anni ’70 e – nota curiosa – la bustina di lievito Ar.pa viene definita confidenzialmente “la dose” dalle massaie bolognesi che sono state

le prime ad avere dimestichezza con il prodotto, oltre mezzo secolo fa.

L’efficacia del prodotto, la lunga durata a scaffale (e in dispensa) e la comodità dei formati, ne decretano il successo, al punto che l’azienda decide di realizzare una specifica formulazione dello stesso mix destinata però ai professionisti del settore alimentare. In questo caso la ricetta è stata modificata per venire incontro all’esigenza di modificare i dosaggi con la massima libertà da parte di pasticceri e panificatori che possono adattare la dose di lievito alla singola produzione, senza modificare il gusto o la resa finale.

Ar.pa Lieviti lavora nello stabilimento di Ozzano dell’Emilia alle porte di Bologna oltre 300 tonnellate di pirofosfato ogni anno, base di molti dei lieviti istantanei commercializzati dall’azienda a livello

nazionale e internazionale. Non è però l’unico agente lievitante nelle formulazioni dei prodotti Ar.pa che coinvolgono anche, in base ai diversi marchi: _cremore di tartaro, ammoniaca alimentare, bicarbonato,

lievito di birra secco ecc.

L’approccio al mercato di Ar.pa Lieviti si avvale di grandi distributori nazionali, agenti locali, sito web, e-commerce italiano e shop-online per i mercati esteri anche in spagnolo. Il catalogo prodotti è accompagnato da numerose pubblicazioni con ricette originali, esclusive o della tradizione, e le indicazioni precise per utilizzare con successo tutti i prodotti che Ar.pa Lieviti realizza per la cucina

di casa e per i laboratori professionali.

Come tutti i prodotti dell’azienda, anche il Lievito Vanigliato Ar.pa è naturalmente senza glutine. Apprezzato dal mercato anche per la sua shelf life molto lunga, fino a 72 mesi.