A San Valentino la bontà Loacker è il regalo più bello

La bontà è da sempre il linguaggio con cui Loacker parla al mondo, è l’ingrediente di ogni ricetta e di ogni scelta quotidiana. Ed è proprio la bontà a diventare protagonista anche a San Valentino, l’occasione perfetta per regalare e regalarsi momenti da condividere.

Nuovi pack di San Valentino

Per la festa degli innamorati, Loacker ha riunito una selezione di prodotti e special pack che conquisteranno al primo assaggio: ricette golose, ingredienti selezionati e confezioni ricercate. Ogni prodotto diventa così un’idea facile da regalare e ancora più piacevole da condividere. Tra le proposte dedicate a San Valentino si distinguono: Tortina Lover Collection, l’iconica Tortina nel formato standard e mini, racchiusa in un pack pensato per dire “ti voglio bene” con semplicità e gusto. Per chi ama i sapori più intensi, Dark Chocolate Lover è la scelta ideale. Una selezione di specialità a base di cioccolato fondente con cacao dell’Ecuador, felicemente abbinato all’immancabile cialda di wafer. Si distinguono anche le proposte regalo più ricercate, come Rose of the Dolomites Collection XL, con la pralina ispirata alla rosa delle Dolomiti che racchiude sei delicati petali al cioccolato con un cuore ripieno di morbida crema a base di nocciole 100% italiane, arricchita da granella di nocciole, e una sottile cialda fragrante, e Rose of the Dolomites Dark, dedicate a chi predilige il lato più dark della bontà.

Completa la selezione la box in latta With Love, una selezione che celebra i grandi classici Loacker in formato mini, custoditinell’adorabile scatola di latta decorata con un dolce cuore.

Tutti i prodotti dedicati alla ricorrenza sono disponibili all’interno della categoria Love – Loacker Idee Regalo, lo spazio in cui la bontà prende forma e diventa il modo più semplice (e più buono) per dire “ti amo”.

Ogni giorno, compreso San Valentino, Loacker porta avanti la propria missione di creare momenti di bontà da condividere.

Loacker, una storia di qualità

“Che bontà!” Lo dite dal 1925, assaggio dopo assaggio. E non è un caso se ogni giorno vi regaliamo tutta la genuinità e la delizia delle nostre straordinarie creazioni. Fu Alfons Loacker ad introdurre in azienda questa tradizione pasticcera, quando ancora realizzava i suoi wafer in una piccola pasticceria di Bolzano. Da allora, in fondo, poche cose sono cambiate: realizziamo tutte le nostre delizie circondati dalle montagne a 1000 m d’altitudine (oggi ad Auna di Sotto e Heinfels); utilizziamo solo ingredienti naturali e selezionati, a cui teniamo lontani aromi aggiunti, coloranti e conservanti; confezioniamo le nostre specialità appena sfornate, così da conservarne l’inconfondibile fragranza. Ma alla bontà serve anche altro per raggiungere la perfezione. Ecco perché ci impegniamo ogni giorno per una maggiore sostenibilità sociale e ambientale: perché in Loacker, la bontà è una scelta.