Il gelato artigianale italiano primatista mondiale
Il gelato artigianale italiano primatista mondiale
Ai blocchi di partenza la manifestazione SIGEP World, l'evento di riferimento per il settore del foodservice, che richiama professionisti internazionali nei settori gelato, pasticceria , cioccolato, panificazione e pizza.
Il gelato artigianale italiano primatista mondiale
Ai blocchi di partenza la manifestazione SIGEP World, l’evento di riferimento per il settore del foodservice, che richiama professionisti internazionali nei settori gelato, pasticceria , cioccolato, panificazione e pizza.
Dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini, SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Group – accende i riflettori su uno dei pilastri del foodservice italiano, il gelato artigianale, che si conferma un motore di business a vocazione internazionale, capace di crescere oltre la stagionalità e di intercettare nuove opportunità, con un trend costantemente in crescita. Il mercato del gelato artigianale italiano ha, Infatti, chiuso il 2025 con una crescita complessiva delle vendite a livello mondiale pari all’8,5%, raggiungendo quota 16,5 miliardi di euro.
Anche in Europa il trend è rimasto positivo, con Regno Unito e Spagna tra i paesi più dinamici: il valore del mercato del gelato artigianale di tradizione italiana ha raggiunto gli 11,7 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto al 2024. Le vendite in volume, sempre in Europa, sono aumentate del 3%, mentre i prezzi medi hanno segnato un +4%. Il numero di punti vendita – gelaterie, bar, pasticcerie e ristoranti che propongono gelato artigianale – sono cresciuti del 2% superando le 66mila unità e coinvolgendo circa 300mila addetti: un andamento che riflette l’aumento della domanda e il rinnovato interesse dei consumatori verso il gelato artigianale. A livello extraeuropeo il mercato del gelato artigianale ha raggiunto un valore stimato di 4,8 miliardi di euro con una crescita del 10% su base annua; i punti vendita sono oltre 45mila con una crescita dell’8% ed il fatturato medio è aumentato del 2%, evidenziando una crescita costante anche in mercati più lontani dall’Italia.
Il nostro paese conferma la propria leadership per produzione e consumo, restando il primo mercato mondiale con un fatturato di 3,1 miliardi di euro (+3,5% rispetto al 2024 includendo i prodotti accessori).
Sempre nel 2025 i volumi sono cresciuti dello 0,5%, mentre il prezzo medio è aumentato del 3%; il consumo pro-capite è rimasto costante intorno ai 2 chili annui, con una spesa media di 48 euro a persona. Il numero complessivo di gelaterie, pasticcerie, bar e ristoranti che offrono gelato artigianale ha superato le 39mila unità, rimanendo stabile rispetto agli ultimi anni, mentre le gelaterie a forte vocazione turistica hanno beneficiato in modo significativo del flusso dei visitatori stranieri, con particolare evidenza nel centro e nel sud Italia.
Lo scorso anno di pari passo sono cresciute due filiere italiane attigue a quella del gelato finito: da una parte l’industria degli ingredienti e dei semilavorati per gelateria, con una crescita significativa dell’8% e un valore complessivo di 1,18 miliardi di euro e convalidando la marcata vocazione internazionale con una quota export del 67%; dall’altra il settore delle macchine, vetrine e attrezzature per gelateria, cresciuto del 4% rispetto all’anno precedente con un valore complessivo di 697 milioni di euro, in aumento rispetto ai 670 milioni di euro del 2024. Anche per macchinari ed attrezzature la performance è sostenuta in larga misura dalla domanda internazionale, con una quota export pari a circa il 70% del fatturato complessivo. In particolare, i mercati asiatici e quelli del Sud America continuano a mostrare una dinamica favorevole, trainata sia dall’apertura di nuove gelaterie sia dal progressivo upgrading tecnologico degli operatori esistenti. A ciò si aggiunge un mix di vendita orientato verso macchine di maggiore dimensione, valore unitario e contenuto tecnologico, che contribuisce ad aumentare il fatturato medio per impianto.
Il gelato a Sigep sarà protagonista anche di progetti, manifestazioni e competizioni, quali occasioni di promozione, innovazione e formazione del settore. Si parte dalla “Gelato world cup”, la competizione internazionale a squadre più prestigiosa (oltre che golosa) al mondo per i professionisti di gelateria, pasticceria, cucina e arte del cioccolato; ci si concentrerà poi su “Gelato meets chains”, il progetto strategico dedicato alle catene internazionali di ristorazione, hotellerie, coffee e bakery, con l’obiettivo di fornire linee guida, insight e strumenti operativi per integrare il gelato italiano nei menu globali come leva di valore e differenziazione; per passare alla campagna internazionale “What is Gelato?”, nata per raccontare l’identità del gelato Made in Italy a un pubblico di investitori globali.
E Rimini Fiera sarà il palcoscenico internazionale anche per il lancio ufficiale della XIV edizione della giornata europea del gelato artigianale, in calendario il 24 marzo 2026 in tutta Europa a riprova di una tradizione che non smette di evolvere.