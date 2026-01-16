Il gelato artigianale italiano primatista mondiale
Leonora Barbiani
- Rubriche

Il gelato artigianale italiano primatista mondiale

Ai blocchi di partenza la manifestazione SIGEP World, l'evento di riferimento per il settore del foodservice, che richiama professionisti internazionali nei settori gelato, pasticceria , cioccolato, panificazione e pizza.

foto-articolo
Rubriche - 16 Gennaio 2026

di Leonora Barbiani

