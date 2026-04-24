La generazione perduta: quando la scuola smette di formare esseri umani

Ansia, vuoto esistenziale, incapacità di progettare il futuro. I giovani di oggi non sono semplicemente «pigri» o «viziati»: sono il prodotto di un sistema educativo che ha dimenticato perché esiste.

C’è qualcosa di profondamente sbagliato nel modo in cui guardiamo ai giovani di oggi. Li chiamiamo fragili, demotivati, incapaci di sopportare la frustrazione. Li accusiamo di trascorrere troppo tempo sui telefoni, di non voler lavorare, di non avere ambizioni. Eppure raramente ci fermiamo a chiederci come sono diventati così — e soprattutto, chi li ha fatti diventare così.

La risposta scomoda è che li abbiamo fatti noi. Il sistema educativo che abbiamo costruito, difeso e perpetuato negli ultimi decenni è uno dei principali responsabili della crisi esistenziale che attraversa una generazione intera. Non l’unico — certo — ma uno dei più potenti, perché agisce nelle ore più formative della vita, quando la mente è ancora modellabile e i valori ancora in costruzione.

Il modello educativo dominante nasce dalla Rivoluzione Industriale. Aveva un obiettivo preciso: formare lavoratori standardizzati, disciplinati, capaci di eseguire compiti ripetitivi all’interno di gerarchie rigide. Campane che scandivano il tempo come sirene di fabbrica. File di banchi allineati. Premi per la conformità, punizioni per la deviazione. Era un sistema funzionale al suo contesto.

Il problema è che quel contesto è scomparso da decenni, ma il sistema è rimasto quasi identico. Abbiamo aggiunto la tecnologia, ridisegnato le aule, introdotto le LIM al posto delle lavagne. Ma la struttura profonda — il nozionismo, la valutazione numerica come misura del valore, la separazione rigida delle materie, l’insegnante che parla e l’alunno che ascolta — è rimasta sorprendentemente intatta.

«Un bambino che ottiene dieci in matematica ma non sa gestire una delusione, collaborare con un compagno o chiedersi chi vuole diventare, è un bambino che abbiamo già fallito.»

Eppure il mondo per cui stiamo preparando questi giovani non richiede più persone capaci di memorizzare e ripetere. Richiede individui capaci di pensare in modo critico, adattarsi all’incertezza, collaborare attraverso differenze profonde, mantenere la propria bussola morale di fronte a pressioni enormi. Tutto quello che la scuola, sistematicamente, non insegna.

Il mito del merito e la trappola del voto

Una delle ideologie più dannose che la scuola moderna ha interiorizzato è quella del merito inteso come punteggio. Lo studente è il suo voto. La sua intelligenza è un numero. Il suo futuro dipende dalla media. Questo sistema — presentato come obiettivo e giusto — produce invece conseguenze psicologiche devastanti.

Produce anzitutto una generazione terrorizzata dall’errore. Quando il fallimento viene punito sistematicamente fin dai sei anni, il cervello impara a non rischiare. Si crea una forma di paralisi cognitiva: meglio non provare che provare e sbagliare. Il risultato sono giovani adulti incapaci di prendere decisioni, di avviare progetti, di uscire dalla zona di comfort. Non perché siano deboli — ma perché sono stati addestrati alla paura.

Produce poi una distinzione brutale tra chi «ce la fa» e chi no — dove «farcela» significa adattarsi a un sistema pensato per un solo tipo di intelligenza: quella logico-linguistica, sequenziale, valutabile su carta. Gli studenti che pensano per immagini, che apprendono attraverso il corpo, che eccellono nelle relazioni umane, nella musica, nell’artigianato, vengono marginalizzati, etichettati come «non portati per lo studio», mandati avanti con il senso sordo di essere inferiori.

«Stiamo valutando i pesci dalla loro capacità di arrampicarsi sugli alberi, poi ci meravigliamo che credano di essere stupidi per tutta la vita.»

L’assenza dell’interiorità: chi insegna a stare con se stessi?

Forse il vuoto più grave lasciato dall’educazione moderna è quello dell’interiorità. La scuola riempie la testa di contenuti — date, formule, grammatica, teoremi — ma non dedica un’ora, una sola ora curricolare, ad aiutare un giovane a chiedersi: Chi sono? Cosa voglio? Cosa mi fa stare bene? Cosa è giusto?

Non si tratta di religione, né di psicologia del self-help. Si tratta di filosofia pratica — quella che Aristotele chiamava «etica» e che per secoli è stata considerata il cuore dell’educazione. Formare il carattere, non solo riempire la memoria. Allenare la coscienza, non solo l’intelletto.

In sua assenza, i giovani si ritrovano adulti con lauree e senza identità. Capaci di scrivere un curriculum perfetto ma incapaci di rispondere alla domanda «cosa ti rende felice?». E quando arriva la prima crisi — un lavoro che non soddisfa, una relazione che finisce, un lutto, una delusione — non hanno strumenti interni per attraversarla. Nessuno glieli ha mai dati.

Connessi a tutto, soli come mai prima

Si potrebbe obiettare che la crisi dei giovani dipende dai social media, non dalla scuola. È vero che le piattaforme digitali amplificano l’ansia, distorcono l’immagine corporea, distruggono la concentrazione, creano dipendenze. Ma questa obiezione ignora una domanda fondamentale: perché un sistema educativo funzionante non ha dato ai giovani gli anticorpi culturali per resistere a queste pressioni?

Una persona con una solida identità, con capacità critica, con legami autentici e un senso di scopo non viene travolta dai social — li usa. Una persona che non sa chi è, che non ha mai imparato a stare sola con i propri pensieri, che cerca disperatamente approvazione esterna perché la scuola l’ha misurata per anni come un numero — quella persona è indifesa davanti all’algoritmo progettato per sfruttare esattamente queste fragilità.

La scuola non ha creato TikTok. Ma ha creato i giovani che TikTok ha trovato già pronti ad essere colonizzati.

Cosa significa davvero educare

La parola educazione viene dal latino educere: tirare fuori. Non mettere dentro. L’educazione, nella sua accezione originale e più profonda, è un atto di scoperta: aiutare ciascuno a trovare ciò che è già dentro di sé — le proprie capacità, la propria voce, il proprio posto nel mondo.

Questo richiede insegnanti che abbiano il tempo, la formazione e la libertà di vedere ogni studente come un individuo. Richiede curricoli che includano l’educazione emotiva, il pensiero critico, la filosofia, l’etica civica — non come opzionali o «materie leggere», ma come fondamenta. Richiede una concezione del successo che non sia riducibile a un voto o a un impiego.

Esistono esperienze, in tutto il mondo, che dimostrano che questo è possibile. Scuole dove i bambini imparano attraverso progetti reali, dove si discute di dilemmi morali, dove si coltiva la curiosità più che la performance. I risultati — misurati non solo in test standardizzati ma in benessere, creatività, resilienza — sono sistematicamente superiori.

Non sono utopie. Sono prove di concetto. Il problema è che richiedono di rinunciare a qualcosa: al controllo, all’uniformità, all’idea che l’educazione sia un processo industriale con input e output standardizzati.

Una società si giudica anche da come tratta le sue generazioni più giovani — non solo proteggendole dai pericoli