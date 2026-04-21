L’impero senza corona: ipocrisia e potere nell’ordine mondiale americano

E se tutta la narrazione sugli Stati Uniti e sul suo ruolo di “poliziotto buono” del mondo fosse in realtà ribaltata e si indagasse la “dark side of the moon” del sistema di potere internazionale costruito dagli Americani dalla nascita di bretton woods fino ad oggi ?

C’è una contraddizione fondamentale che percorre come un filo rosso la politica estera degli Stati Uniti dall’indomani della Seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri: quella tra la narrazione ufficiale di una nazione portatrice di libertà, democrazia e autodeterminazione dei popoli, e la realtà di una potenza che ha sistematicamente forgiato il sistema internazionale attorno ai propri interessi economici, militari e ideologici.

Gli Stati Uniti non si sono mai definiti un impero. Al contrario, si sono sempre presentati come l’antidoto agli imperialismi: prima quello europeo, poi quello sovietico. Eppure, a guardare la storia con occhi sgombri dalla propaganda, l’architettura del mondo contemporaneo porta impressi i segni inequivocabili di una volontà egemonica che ha pochi equivalenti nella storia moderna.

Le istituzioni internazionali come leva del potere americano

La prima, e forse più sottile, forma di imperialismo americano si esercita attraverso le istituzioni multilaterali create nell’immediato dopoguerra. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il GATT prima e il WTO poi: queste organizzazioni vengono comunemente celebrate come pilastri dell’ordine liberale internazionale. Ma chi ne detiene il controllo, e chi ne stabilisce le regole?

Il FMI e la Banca Mondiale, fondate a Bretton Woods nel 1944, hanno avuto il loro quartier generale a Washington e hanno storicamente espresso la propria direzione esecutiva attraverso figure di nomina americana o comunque gradite agli Stati Uniti. I “programmi di aggiustamento strutturale” imposti ai Paesi in via di sviluppo tra gli anni ’80 e ’90 — privatizzazioni forzate, tagli alla spesa pubblica, apertura dei mercati — hanno sistematicamente favorito le imprese e i capitali americani, lasciando dietro di sé economie fragilizzate e popolazioni impoverite in America Latina, Africa e Asia.

Il dollaro, dichiarato valuta di riserva mondiale dagli accordi di Bretton Woods, ha conferito agli Stati Uniti quello che il presidente francese Valéry Giscard d’Estaing definì, con amara lucidità, un “privilegio esorbitante”: la capacità di stampare moneta per finanziare deficit commerciali e militari indefiniti, scaricando il costo dell’aggiustamento sul resto del mondo.

Il cortile di casa: dall’America Latina al Medio Oriente

Nessuna analisi dell’imperialismo americano può ignorare il trattamento riservato a chi ha osato deviare dal copione. La dottrina Monroe del 1823, che dichiarava l’emisfero occidentale “zona di influenza” americana, non è mai stata formalmente abrogata. Nel Novecento essa si è tradotta in un catalogo impressionante di ingerenze: dal rovesciamento del governo democraticamente eletto di Mohammad Mosaddegh in Iran nel 1953, orchestrato dalla CIA per proteggere gli interessi petroliferi britannici e americani, al colpo di stato contro Jacobo Árbenz in Guatemala nel 1954, voluto dalla United Fruit Company; dal sostegno alla dittatura di Pinochet in Cile dopo il golpe del 1973 contro Salvador Allende, all’appoggio ai regimi autoritari di mezza America Centrale durante gli anni ’80.

In Indocina, la guerra del Vietnam — giustificata dalla “teoria del domino” e dalla necessità di arginare il comunismo — fu in realtà un tentativo di mantenere l’egemonia americana in una regione strategica, costato tre milioni di vite vietnamite e cinquantottomila americane. In Iraq, l’invasione del 2003, fondata su prove di armi di distruzione di massa rivelatesi false, ha destabilizzato un’intera regione, generato centinaia di migliaia di morti civili e aperto la strada all’ascesa dell’ISIS: un disastro umanitario e strategico giustificato dalla retorica della “libertà” e della “democrazia”.

Il pattern è sempre lo stesso: quando un governo straniero minaccia gli interessi americani — siano essi petroliferi, commerciali o strategici — la “promozione della democrazia” si trasforma in un’arma. Quando invece quegli interessi coincidono con l’esistenza di regimi autoritari, Washington non ha alcun problema a stringere alleanze con dittatori, monarchie assolute e governi golpisti.

La NATO: alleanza difensiva o proiezione di potenza?

La NATO, nata nel 1949 come risposta alla minaccia sovietica, avrebbe dovuto sciogliersi o radicalmente trasformarsi dopo il crollo dell’URSS nel 1991. Non è andata così. L’Alleanza atlantica si è invece espansa progressivamente verso est, inglobando quasi tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico, in aperta violazione di quanto — secondo numerose testimonianze storiche, incluse quelle di James Baker e Hans-Dietrich Genscher — era stato assicurato verbalmente ai dirigenti sovietici durante le trattative per la riunificazione tedesca.

Questa espansione non risponde a un autentico bisogno difensivo dei Paesi europei, ma alla logica imperiale di Washington: mantenere il controllo politico-militare sull’Europa, impedire la formazione di una difesa europea autonoma che renderebbe superflua la presenza americana, e circoscrivere lo spazio strategico della Russia. La NATO è, in ultima analisi, uno strumento con cui gli Stati Uniti esercitano la propria leadership militare su un continente che, per PIL e popolazione, potrebbe benissimo provvedere da solo alla propria sicurezza.

Non è un caso che gli alleati europei vengano ripetutamente pressati ad acquistare armamenti americani, a ospitare basi militari statunitensi e ad allineare la propria politica estera alle priorità di Washington, pena l’accusa di essere “free riders” o addirittura di minare la solidarietà atlantica. L’alleanza, in questa luce, appare meno una comunità di valori condivisi e più un sistema di vassallaggio militare tenuto insieme dalla paura e dalla dipendenza.

Il “Washington Consensus” e la globalizzazione su misura

Negli anni ’90, l’economista John Williamson coniò l’espressione “Washington Consensus” per descrivere il pacchetto di riforme economiche — liberalizzazione, privatizzazione, austerità — che il Dipartimento del Tesoro americano, il FMI e la Banca Mondiale imponevano ai Paesi in cerca di aiuti. Il termine “consenso” è rivelatore nella sua involontaria ironia: si trattava di un diktat, non di un accordo tra pari.

I risultati di questa politica sono documentati: in America Latina, il decennio delle riforme neoliberiste degli anni ’90 è culminato in una serie di crisi finanziarie devastanti, dalla crisi del Tequila messicana del 1994 al collasso argentino del 2001. In Russia, le “terapie d’urto” raccomandate dagli economisti americani hanno prodotto una delle più rapide concentrazioni di ricchezza della storia moderna, gettando milioni di persone nella povertà e creando le condizioni per l’ascesa degli oligarchi — e poi di Putin.

Nel frattempo, gli Stati Uniti predicavano libero mercato agli altri ma proteggevano i propri settori strategici con sussidi, dazi e barriere non tariffarie. L’agricoltura americana era — ed è — generosamente sovvenzionata; l’industria della difesa vive di commesse statali; il settore finanziario ha beneficiato di salvataggi pubblici miliardari nel 2008. Le regole del libero mercato, si direbbe, valgono per tutti tranne che per chi le detta.

Sorveglianza globale e controllo dell’informazione

Le rivelazioni di Edward Snowden nel 2013 hanno portato alla luce un aspetto dell’egemonia americana che fino ad allora era rimasto nell’ombra: la sorveglianza di massa globale condotta dalla NSA, che intercettava comunicazioni di cittadini, aziende e leader politici di tutto il mondo — inclusi alleati come la cancelliera tedesca Angela Merkel. Si tratta di un potere senza precedenti storici: la capacità di ascoltare le conversazioni private di qualunque leader mondiale, di monitorare le trattative diplomatiche altrui, di raccogliere informazioni economiche e strategiche su scala planetaria.

Il controllo americano sulle principali piattaforme digitali — Google, Meta, Amazon, Microsoft, Apple — non è solo un fatto di mercato, ma una questione di potere geopolitico. Questi colossi raccolgono dati su miliardi di persone nel mondo, operano sotto la giurisdizione americana e sono soggetti alle richieste delle agenzie di intelligence statunitensi. L’infrastruttura digitale globale è, in larga misura, infrastruttura americana: cavi sottomarini, server farm, sistemi operativi, standard di comunicazione.

Il dollaro come arma: la “weaponization” della finanza

Negli ultimi due decenni, Washington ha portato l’imperialismo finanziario a una nuova dimensione, trasformando il sistema dei pagamenti internazionali in uno strumento di coercizione. Le sanzioni economiche — contro Iran, Russia, Cuba, Venezuela, Nord Corea e decine di altri Paesi — sfruttano il ruolo del dollaro e del sistema SWIFT per tagliare fuori economie intere dal commercio internazionale, colpendo prevalentemente le popolazioni civili.

Questo strumento viene usato non solo contro rivali dichiarati, ma anche come leva di pressione su alleati riottosi: le imprese europee che avevano investito in Iran dopo l’accordo sul nucleare del 2015 vennero costrette a ritirarsi sotto minaccia di esclusione dal sistema finanziario americano, nonostante l’UE avesse sostenuto quell’accordo. La sovranità europea in materia di politica estera si rivelò, in quel momento, una finzione.

L’imperialismo americano non si presenta con le insegne della conquista coloniale. Non ha governatori generali, non estrae tributi espliciti, non disegna confini con il righello. Il suo funzionamento è più sofisticato: si esercita attraverso istituzioni che appaiono neutrali, alleanze che sembrano volontarie, regole che paiono universali. La sua forza sta precisamente nella capacità di presentare interessi particolari come valori universali: la “libertà” di mercato che avvantaggia il capitale americano, la “democrazia” che si applica selettivamente a seconda della convenienza geopolitica, i “diritti umani” che vengono agitati contro i nemici e dimenticati davanti agli alleati.

Riconoscere questo non significa necessariamente abbracciare le narrative dei rivali di Washington, né negare che gli Stati Uniti abbiano talvolta promosso valori genuinamente positivi. Significa piuttosto esercitare quella stessa lucidità critica che i principi democratici — quelli veri — richiedono: misurare le azioni con lo stesso metro con cui si misurano i discorsi, e non confondere il marketing geopolitico con la realtà del potere.

Un mondo davvero multipolare, davvero fondato sull’uguaglianza sovrana degli stati e sull’autodeterminazione dei popoli, sarebbe qualcosa di radicalmente diverso dall’ordine attuale. Costruirlo richiederebbe che la nazione più potente della terra rinunciasse a una parte significativa dei propri privilegi. La storia suggerisce che le potenze egemoni non lo fanno spontaneamente. Lo fanno quando non possono più fare altrimenti.